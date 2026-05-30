Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αρκετή αισιοδοξία για τα έργα στο Στάδιο

Αρκετή αισιοδοξία ότι το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας μπορεί να είναι έτοιμο μέχρι τέλος καλοκαιριού, για τους αγώνες της “Μαύρης Θύελλας” εκφράζεται από κύκλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι οποίοι πιστεύουν - και το εκφράζουν χωρίς ιδιαίτερες επιφυλάξεις - ότι «η εντολή του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού να μπουν τα έργα άμεσα σε πλήρη εξέλιξη και το μεγαλύτερο μέρος των παρεμβάσεων να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος καλοκαιριού» είναι πραγματοποιήσιμη.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή:

«Η έγκριση του οριστικού αναδόχου για το έργο της λειτουργικής αναβάθμισης του Σταδίου, προϋπολογισμού 1,7 εκατ. ευρώ, εξασφαλισμένα και δεσμευμένα, ήρθε να προστεθεί στην ήδη υπογεγραμμένη σύμβαση για τον εξοπλισμό των εγκαταστάσεων, ύψους 300.000 ευρώ δείχνοντας ότι η Περιφέρεια πιέζει όλες τις διαδικασίες ώστε να μην υπάρξει ούτε μέρα καθυστέρησης».

Βέβαια το στοίχημα είναι μεγάλο και ανάλογα με την έκβαση του έργου θα υπάρξουν “κέρδη” ή “ζημίες” για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Γι’ αυτό διακαής τους πόθος είναι:

«Να αποδείξουν ότι ένα έργο που για χρόνια συζητιόταν χωρίς ουσιαστική πρόοδο, μπορεί πλέον να τρέξει με γρήγορους ρυθμούς και με συγκεκριμένο ορίζοντα ολοκλήρωσης» όπως λένε οι πληροφορίες μας.

Ετσι οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται σημαντικές, καθώς στόχος είναι η υπογραφή της σύμβασης να γίνει άμεσα ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση το βασικό έργο αναβάθμισης του Σταδίου, για να μπορεί να παίξει η “Μαύρη Θύελλα” στην έδρα της.