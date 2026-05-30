Στις φυλακές Ναυπλίου ο 64χρονος που διακινούσε ναρκωτικά στην Καλαμάτα

Το δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 64χρονος Καλαματιανός που συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα στο σπίτι του στα Γιαννιτσάνικα για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο 64χρονος βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης ενώπιον του ανακριτή και μετά την απολογία του, αποφασίστηκε η προφυλάκιση του, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ηδη μάλιστα οδηγήθηκε στο κατάστημα κράτησης Ναυπλίου, έως ότου διεξαχθεί η δίκη.

Να θυμίσουμε πως ο 64χρονος είχε απασχολήσει αρκετές ακόμη φορές τις Αρχές για καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, ενώ σύμφωνα

με τη δικογραφία διακινούσε ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και χασίς σε τοξικομανείς στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας.

Κ.Ηλ.