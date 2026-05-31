Κυριακή, 31 Μαϊος 2026 16:43

Πάτρα: Νεκροί 46χρονος πατέρας και 20χρονος γιος σε τροχαίο με μηχανή μεγάλου κυβισμού (βίντεο)

Γράφτηκε από την

Τραγωδία στην Πάτρα, καθώς το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε κοντά στο Κλειστό Γυμναστήριο «Δημήτριος Τόφαλος» είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ένας 20χρονος και ο 46χρονος πατέρας του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο άνδρες επέβαιναν σε μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, η οποία εξετράπη της πορείας της και ανατράπηκε, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η πρόσκρουση στο προστατευτικό κιγκλίδωμα ήταν ιδιαίτερα σφοδρή.

Ο 20χρονος φέρεται να υπέκυψε στα τραύματά του επί τόπου, ενώ ο 46χρονος πατέρας του διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου κατέληξε.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπηκε προσωρινά, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιχείρηση των διασωστών και των αρχών.

Ασθενοφόρα έφτασαν στην περιοχή και παρέλαβαν τους δύο άνδρες, ενώ στο σημείο είχαν κληθεί επίσης η Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 20χρονος όσο και ο 46χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Πηγή: www.pelop.gr

Κατηγορία Κοινωνία
