Παρίσι: Επεισοδιακοί πανηγυρισμοί για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από την Παρί Σεν Ζερμέν (βίντεο)

Βίαια επεισόδια σημειώθηκαν στο Παρίσι αλλά και σε άλλες γαλλικές πόλεις μετά την ιστορική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League, με τις αρχές να προχωρούν σε εκατοντάδες προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ οι πανηγυρισμοί αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Οι γαλλικές αρχές είχαν αναπτύξει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις ήδη από τη διάρκεια του αγώνα, με περίπου 8.000 αστυνομικούς να επιχειρούν στην πρωτεύουσα και σε κρίσιμα σημεία της πόλης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Γαλλίας, περίπου 90.000 φίλαθλοι αναμένονται και σήμερα στο Πεδίον του Άρεως, κάτω από τον Πύργο του Άιφελ, προκειμένου να υποδεχθούν και να γιορτάσουν την επιτυχία της ομάδας.

Επεισόδια στο κέντρο και εκατοντάδες προσαγωγές

Τα σοβαρότερα επεισόδια καταγράφηκαν κυρίως στο Παρίσι και ειδικότερα στα Ηλύσια Πεδία, όπου περίπου 20.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για να πανηγυρίσουν. Όπως ανέφερε η ανταποκρίτρια, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ νεαρών ομάδων και αστυνομικών, ενώ οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Οι ταραχές συνοδεύτηκαν από βανδαλισμούς και υλικές ζημιές. Καταγράφηκαν πυρπολήσεις ποδηλάτων και ορισμένων οχημάτων, ενώ ομάδες νεαρών επιχείρησαν να προκαλέσουν φθορές και να αφαιρέσουν αντικείμενα από καταστήματα, κυρίως ηλεκτρικών και αθλητικών ειδών.

Οι αρχές προχώρησαν σε περίπου 283 προσαγωγές στο Παρίσι και συνολικά σε περίπου 380 σε ολόκληρη τη Γαλλία, ενώ ιδιαίτερη ένταση σημειώθηκε όταν ομάδες κινήθηκαν προς τον περιφερειακό δρόμο της πόλης, με την αστυνομία να επεμβαίνει άμεσα για να αποτρέψει τη διακοπή της κυκλοφορίας.

Για λόγους ασφαλείας, αρκετές κεντρικές αρτηρίες παρέμειναν κλειστές, ενώ επηρεάστηκε σημαντικά και η λειτουργία των μέσων μεταφοράς. Το μετρό και άλλες συγκοινωνίες λειτούργησαν με περιορισμούς, ενώ τα λεωφορεία είχαν διακόψει τα δρομολόγιά τους τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα όσο και μετά τη λήξη του.

Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν ελαφρά επτά αστυνομικοί, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε σοβαρά σε άλλη πόλη της Γαλλίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί οπαδών, στοιχείο που οι αρχές χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα θετικό δεδομένης της έντασης που καταγράφηκε και της χρήσης πυροτεχνημάτων εναντίον αστυνομικών δυνάμεων.

Οι πανηγυρισμοί συνεχίζονται σήμερα με την άφιξη της ομάδας στο Παρίσι. Η αποστολή της Παρί Σεν Ζερμέν αναμενόταν να φτάσει στο αεροδρόμιο στις 16:00 και στη συνέχεια να κινηθεί με λεωφορεία προς την περιοχή του Πύργου του Άιφελ, όπου προγραμματίζεται μεγάλη λαϊκή γιορτή.

Οι δυνάμεις ασφαλείας θα είναι σήμερα μειωμένες σε σχέση με τη χθεσινή νύχτα, με περίπου 6.000 αστυνομικούς να αναπτύσσονται στην πρωτεύουσα.

Στο πρόγραμμα των εορτασμών περιλαμβάνεται και επίσκεψη της ομάδας στο προεδρικό μέγαρο, όπου οι ποδοσφαιριστές θα συναντηθούν με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στο γήπεδο της ομάδας, όπου οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να δουν και να χαιρετήσουν τους παίκτες.

Παρά τα επεισόδια που σημειώθηκαν κυρίως στο κέντρο, η ανταποκρίτρια υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο μέρος της πόλης έζησε μια γιορτινή ατμόσφαιρα.

«Το υπόλοιπο Παρίσι έζησε μια πολύ όμορφη βραδιά», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας πως οι αρχές θεωρούν ότι κατάφεραν να περιορίσουν σημαντικά τις ταραχές σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Πηγή: ertnews.gr