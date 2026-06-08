Βαρύ κατηγορητήριο για τους 14 συλληφθέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Απολογούνται σήμερα στον Ευρωπαίο ανακριτή οι 13 συλληφθέντες από την Κοζάνη που φέρονται να απέσπασαν εκατομμύρια ευρώ μέσω εικονικών δηλώσεων σε βάθος επταετίας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία λήψης αποφάσεων από τον Ευρωπαίο ανακριτή, ήδη στο γραφείο του βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος και δίνει εξηγήσεις για όσα κατηγορείται.

Οι συλληφθέντες στο σύνολο είναι 14, οι 13 είναι από την Κοζάνη και ένας από το Αγρίνιο. Κατά περίπτωση είναι αντιμέτωποι με ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει τα κακουργήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 120.000 ευρώ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 άτομα. Συνολικά η δράση τους είναι από το 2019 έως το 2024. Η συνολική ζημιά είναι τουλάχιστον 2,5 εκατομμύρια ευρώ.

Υπάρχουν φορολογικές παραβάσεις 2,7 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ την Παρασκευή απολογήθηκαν δύο μέλη του κυκλώματος.

Πρόκειται για τους γονείς του φερόμενου ως αρχηγού, οι οποίοι μετά τις απολογίες τους στον Ευρωπαίο ανακριτή αφέθηκαν ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και τους επιβλήθηκε και καταβολή εγγύησης ύψους 10.000 ευρώ στον καθένα.

Πηγή: ertnews.gr