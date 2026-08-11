Δήμος Καλαμάτας: 1.838.196 ευρώ για δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού

Ένα από τα σημαντικότερα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού που έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα ο Δήμος Καλαμάτας ολοκληρώνεται, μετά και την ομόφωνη έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της πράξης “Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού Δήμου Καλαμάτας”, κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Το έργο προϋπολογισμού 1.838.196,15 ευρώ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027”, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΤΠΑ) και εθνικών πόρων.

Το έργο υλοποιήθηκε από την ανάδοχο Ένωση Εταιρειών “ΟΤΕ Α.Ε. - GLOBISMART Α.Ε.” και παραδόθηκε πλήρως λειτουργικό, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα που αναβαθμίζει την καθημερινότητα, την προσβασιμότητα και την ποιότητα ζωής στον Δήμο μας. Τον συντονισμό και την εποπτεία για την υλοποίηση του έργου είχε το Τμήμα Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Θεμάτων του Δήμου.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, η ολοκλήρωσή του αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα σε μια πορεία που έχει ήδη αναγνωριστεί σε εθνικό επίπεδο. Υπενθυμίζεται ότι η Καλαμάτα έχει αναδειχθεί για δύο συνεχόμενες χρονιές, το 2025 και το 2026, “Smart Town of the Year” στα Best City Awards, επιβεβαιώνοντας ότι η ψηφιακή μετάβαση της πόλης δεν αποτελεί μία αποσπασματική προσπάθεια, αλλά μέρος ενός σταθερού και συνεκτικού στρατηγικού σχεδιασμού.

Όπως ανέφερε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Βασίλης Παπαευσταθίου, πρόκειται για μια επένδυση που ξεπερνά κατά πολύ την προμήθεια εξοπλισμού ή την εγκατάσταση μεμονωμένων εφαρμογών. Με την ολοκλήρωσή της, η Καλαμάτα αποκτά μια ενιαία ψηφιακή υποδομή, πάνω στην οποία μπορεί να οικοδομήσει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργεί, θα παρακολουθεί τις ανάγκες της και θα λαμβάνει αποφάσεις τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο του έργου, ο Δήμος παραλαμβάνει: Έξυπνο Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης. Έξυπνες διαβάσεις πεζών, φιλικές προς τα ΑμεΑ. Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτηρίων. Έξυπνο Οδηγό Πόλης και Εφαρμογή για τον πολίτη. Δίκτυο μέτρησης της ποιότητας του αέρα. Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων. Σύγχρονη υποδομή κυβερνοασφάλειας και τηλεργασίας. Κεντρική Ενιαία Πλατφόρμα Διαχείρισης και Συλλογής Δεδομένων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τελευταία αυτή υποδομή, καθώς αποτελεί ουσιαστικά την ψηφιακή “ραχοκοκαλιά” της έξυπνης πόλης. Διαφορετικά συστήματα και διαφορετικές πηγές δεδομένων μπορούν πλέον να συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο περιβάλλον, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε ο Δήμος να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη λειτουργία της πόλης.

Το επόμενο βήμα είναι η διασύνδεση της Κεντρικής Πλατφόρμας με το Ψηφιακό Δίδυμο της Καλαμάτας, ώστε δεδομένα από την κινητικότητα, την ενέργεια, το περιβάλλον, το πράσινο και τις δημοτικές υποδομές να μπορούν να αξιοποιούνται σε ένα κοινό ψηφιακό περιβάλλον για παρακολούθηση, ανάλυση, προσομοίωση και καλύτερο σχεδιασμό.

Αυτό είναι και το μεγάλο βήμα που επιχειρεί η Καλαμάτα: από τις μεμονωμένες “έξυπνες” εφαρμογές σε ένα ενιαίο ψηφιακό οικοσύστημα πόλης.

Όπως μάλιστα έκανε γνωστό, ο κ. Παπαευσταθίου το προσεχές διάστημα ο Δήμος Καλαμάτας θα προχωρήσει σε ολοκληρωμένη παρουσίαση των νέων συστημάτων στους πολίτες, δίνοντας στην τοπική κοινωνία τη δυνατότητα να γνωρίσει στην πράξη τις νέες υπηρεσίες: από τη λειτουργία της έξυπνης στάθμευσης και των έξυπνων διαβάσεων έως την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα, την ενεργειακή διαχείριση των δημοτικών κτιρίων, τη διαχείριση του αστικού πρασίνου και τις νέες ψηφιακές δυνατότητες ενημέρωσης και εξυπηρέτησης.

Ο αντιδήμαρχος έκανε ιδιαίτερη μνεία υπήρξε σε στελέχη του Δήμου που είχαν σημαντική συμβολή στην ολοκλήρωση ενός τόσο μεγάλου και σύνθετου έργου και συγκεκριμένα στις υπηρεσίες και στα στελέχη του Δήμου, στη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Θεμάτων, στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Βασίλη Διονυσόπουλο, Γιώργο Ξηρογιάννη και Παναγιώτη Κουλουμβάκο, καθώς και στον επιστημονικό συνεργάτη του Δημάρχου Φώτη Ασημακόπουλο.

Συμφωνώντας, ο σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας Βασίλης Κανάκης ευχήθηκε “μακάρι να λειτουργούν όλα στην εντέλεια, θα είναι ωφέλιμα για την πόλη”.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: “Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ”

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος δήλωσε: “Η Καλαμάτα περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Με την ολοκλήρωση του έργου του ψηφιακού μετασχηματισμού, δεν αρκούμαστε στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά επί της ουσίας επιχειρούμε να αλλάξουμε στην πράξη τον τρόπο που λειτουργεί ο Δήμος μας. Δημιουργούμε μια πόλη πιο φιλική στον πολίτη, πιο προσβάσιμη, πιο πράσινη και απόλυτα θωρακισμένη ψηφιακά. Σε αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε σταθερά, αξιοποιώντας κάθε ευρωπαϊκό και εθνικό πόρο, για μια Καλαμάτα πρωτοπόρα, βιώσιμη και έξυπνη”.