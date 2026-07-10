Καιρός: Σε τροχιά ανόδου ο υδράργυρος (Βίντεο)

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 αναμένεται σε γενικές γραμμές αίθριος καιρός με λίγα φαινόμενα κατά τόπου, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και άνεμοι έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Πιο αναλυτικά, έως το πρωί αναμένονται τοπικές νεφώσεις κυρίως στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά και στο Κεντρικό Αιγαίο. Στη συνέχεια τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν έως το πρωί στην Ανατολική Θεσσαλία και Στερεά και στη συνέχεια στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και στα ορεινά της Κρήτης.

«Θα φτάσουμε μέχρι τις 23 Ιουλίου χωρίς η Ελλάδα να επηραστεί από το ακραίο κύμα καύσωνα που σαρώνει την Ευρώπη.Προς τα τέλη Ιουλίου υπάρχουν ενδείξεις πως αυτή η θερμή αέρια μάζα που έχει προκαλέσει τον θανατηφόρο καύσωνα στην Ευρώπη,μπορεί να μετατοπιστεί προς την χώρα μας», ανέφερε ο Κ.Μαρουσάκης.

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