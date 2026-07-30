Α. Σαμαράς για τις δηλώσεις της Δ. Μιχαηλίδου και τον ρόλο του υπουργείου Οικογένειας

«Οι πρόσφατες δηλώσεις της κ. Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke ατζέντας και της αποδόμησης του θεσμού της Οικογένειας. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια, και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.