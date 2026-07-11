Θεσσαλονίκη: Ενώπιων της εισαγγελέως Πρωτοδικών οι 3 συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα

Ενώπιων της εισαγγελέως Πρωτοδικών μετήχθησαν οι τρεις συλληφθέντες για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου, στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, ο πατέρας της και ακόμη δύο ένοικοι της πολυκατοικίας.

Πρόκειται για δύο άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών, και μία 26χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την έρευνα της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 29χρονος και η 26χρονη φέρονται να ταυτοποιήθηκαν, από το προανακριτικό και βιντεοληπτικό υλικό, ως φυσικοί αυτουργοί της φονικής εμπρηστικής επίθεσης. Ο 24χρονος κατηγορείται ότι παραχώρησε το σπίτι του ως «ορμητήριο» και «κρησφύγετο» στους δύο συγκατηγορουμένους του.

Η εισαγγελέας θα μελετήσει τη δικογραφία ώστε να απαγγείλει τις κατηγορίες. Μέσα και γύρω από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης έχουν ληφθεί ισχυρά αστυνομικά μέτρα. Μπροστά από τα Δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου, ύστερα από διαδικτυακό κάλεσμα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ