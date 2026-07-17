Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την απόκτηση διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού διπλώματος σε Α.Ε.Ι.

Οι έξι νέες πράξεις αφορούν στα ακόλουθα Ιδρύματα:
-Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
-Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
-Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
-Πανεπιστήμιο Αιγαίου
-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
-Ιόνιο Πανεπιστήμιο, και
-Πολυτεχνείο Κρήτης.
Στη δράση, για το ακαδημαϊκό έτος 2026- 2027, έχουν ήδη ενταχθεί τα: Πανεπιστήμιο Πατρών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα Ιδρύματα της χώρας, ενώ ο προϋπολογισμός για τα ακαδημαϊκά έτη 2024- 2025, 2025- 2026 και 2026- 2027 αναμένεται να προσεγγίσει συνολικά τα 85 εκατ. ευρώ.
ΑΠΕ-ΜΠΕ