Τρία έργα ανάδειξης μνημείων της Κορινθίας

Τρία έργα προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης μνημείων της Κορινθίας, που χρηματοδοτήθηκαν από το Περιφερειακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ, ολοκληρώνονται και αποδίδονται στο κοινό. Η τελετή παράδοσης θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή 7 Αυγούστου, παρουσία της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Τα έργα αφορούν τον Αρχαίο Λιμένα των Κεγχρεών, τμήμα του Εξαμιλίου (Ιουστινιάνειου) Τείχους στα Ίσθμια και τον Αρχαίο Δίολκο. Υλοποιήθηκαν από το υπουργείο Πολιτισμού, μέσω της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, ολοκληρώθηκαν:

οι εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης των καταλοίπων του Αρχαίου Λιμένα των Κεγχρεών, προϋπολογισμού 720.000 ευρώ,

οι εργασίες στερέωσης, αποκατάστασης και ανάδειξης τμήματος του Εξαμιλίου (Ιουστινιάνειου) Τείχους στα Ίσθμια, προϋπολογισμού 320.000 ευρώ,

οι εργασίες προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης του Αρχαίου Δίολκου, προϋπολογισμού 3 εκατ. ευρώ.

Σε δήλωσή της, η αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού Αθηνά Κόρκα αναφέρει ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να χρηματοδοτεί έργα που αφορούν την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού. Προσθέτει ότι τα τρία έργα συμβάλλουν στη διατήρηση σημαντικών μνημείων της Κορινθίας και στη βελτίωση της πρόσβασης των επισκεπτών σε αυτά.

Με την ολοκλήρωσή τους, οι τρεις αρχαιολογικοί χώροι καθίστανται διαθέσιμοι για το κοινό, έχοντας προηγηθεί εργασίες προστασίας και συντήρησης των μνημείων.