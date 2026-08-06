Η αυθεντική αγιορείτικη συνταγή του μοναχού Νικήτα για ψάρι ανήμερα του Σωτήρος

Αυτή η αγιορείτικη συνταγή δεν μπορεί να λείπει από το τραπέζι μας, της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος! Καθώς την 6η Αυγούστου καταλύεται το ψάρι, μέσα στην αυστηρή νηστεία του 15Αύγουστου. Και ποιο ψάρι ταιριάζει καλύτερα τον Αύγουστο; Μα φυσικά ο κολιός! Άλλωστε ο λαός μας πολύ σοφά πάντα λέει: “Κάθε πράγμα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο” Κάτι ξέρει…

Για την παραδοσιακή αγιορείτικη συνταγή θα χρειαστούμε: 1 κιλό κολιούς, 5 σκελίδες σκόρδο κομμένο σε ψηλά φετάκια, 1 ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 4 φύλλα δάφνης, ¼ φλιτζανιού λάδι, 1 κουταλιά της σούπας ντοματοπολτέ, Αλάτι, πιπέρι, Ντομάτες κομμένες ροδέλες.

Αρχικά καθαρίζουμε, πλένουμε και αλατίζουμε τα ψάρια. Τα απλώνουμε σε ταψί. Τσιγαρίζουμε σε λάδι και ρίχνουμε τον ντοματοπολτέ διαλυμένο σε λίγο νερό, τον μαϊντανό, τη δάφνη, αλάτι και πιπέρι. Όταν πάρει μία καλή βράση η σάλτσα την απλώνουμε πάνω στα ψάρια. Από πάνω βάζουμε αραιά τις φέτες της ντομάτας τις οποίες αλατίζουμε ελαφρά. Ψήνουμε σε δυνατό φούρνο για 40 έως 50 λεπτά.

Η συνταγή προέρχεται από το βιβλίο του Αγιορείτη μοναχού π. Νικήτα ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ