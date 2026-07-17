Voucher για βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς – Τι αλλάζει στα εισοδηματικά κριτήρια (Βίντεο)

Αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση voucher σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς προβλέπονται στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, με σημαντικότερη ρύθμιση την πλήρη κατάργηση των εισοδηματικών περιορισμών για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι πολύτεκνες οικογένειες θα μπορούν πλέον να λαμβάνουν voucher ανεξαρτήτως εισοδήματος, καθώς δεν θα υπάγονται πλέον σε κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα όρια εισοδήματος για τις υπόλοιπες οικογένειες:

Οικογένειες με έως δύο παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 35.000 ευρώ.

Οικογένειες με τρία παιδιά: ετήσιο εισόδημα έως 38.000 ευρώ.

Πολύτεκνες οικογένειες: χωρίς εισοδηματικό όριο για τη χορήγηση voucher.

Οι αλλαγές, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του ERTNews αποσκοπούν στη διεύρυνση της πρόσβασης των οικογενειών στο πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις πολύτεκνες οικογένειες.