Προσφυγικά: Σε κρίσιμη κατάσταση ο Αριστοτέλης Χαντζής

Νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση υγείας του Αριστοτέλη Χαντζή παραχώρησε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται πως, “ο Αριστοτέλης Χαντζής, είναι τραχειοστομημένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», με νέα αναπνευστική επιδείνωση σε έδαφος λοίμωξης κατώτερου αναπνευστικού και πολλαπλές επιπλοκές στο πλαίσιο σοβαρού συνδρόμου επανασίτισης, παρατεταμένης ασιτίας και πολυήμερης νοσηλείας με αυξημένες ανάγκες εντατικής υποστήριξης και νοσοκομείακης φροντίδας. Η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη”.

Υπενθυμίζεται πως, ο Αριστοτέλης Χαντζής πραγματοποίησε απεργία πείνας για 140 μέρες, με αίτημα τη διάσωση της Κοινότητας των Κατειλημμένων Προσφυγικών, την ακύρωση της σύμβασης από την Περιφέρεια Αττικής και την παραμονή όλων των κατοίκων των Προσφυγικών στα σπίτια τους.

Πηγή: www.news247.gr