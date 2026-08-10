Tο νέο Δ.Σ. της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας

Με μία θέση από τις 7 του Συμβουλίου στη μείζονα μειοψηφία, στην παράταξη Τζαμουράνη – και μάλιστα χωρίς αναπληρωματικό , συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Στο προηγούμενο Συμβούλιο και οι 7 (14 μαζί με τους αναπληρωματικούς) ήταν της δημοτικής αρχής.

Το νέο Δ.Σ. της ΚΑΚ στην πρώτη του συνεδρίαση, την περασμένη Τετάρτη, αποδέχθηκε την απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 31ης Ιουλίου για τη συγκρότηση και τον ορισμό του δημοτικού συμβούλου Γιάννη Αναζίκου ως προέδρου και του Γιάννη Μπάκα ως αντιπροέδρου.

Τα υπόλοιπα τακτικά μέλη του Δ.Σ. της ΚΑΚ είναι: Θεόδωρος Καλογερόπουλος, Τάσος Αγγελής, Στάθης Μακρής, Γιάννης Χριστόπουλος (δημοτικός σύμβουλος της παράταξης Τζαμουράνη), Γιάννης Φατούρος.

Ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. ορίστηκαν οι: Γιάννης Δούβας ως αναπληρωματικός πρόεδρος, Βασίλης Σακκάς (πρόεδρος Ασπροχώματος) ως αναπληρωματικός αντιπρόεδρος, Γιάννης Κουφός, Σταυρούλα Γιαννούλη Πιτσιλή, Μιχάλης Αντωνόπουλος (πρόεδρος Λαδά), Στέλιος Λιακέας, Δήμητρα Νταραχάνη.

Οπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση, για τις αρμοδιότητες του προέδρου:

“Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί την Εταιρεία στα δικαστήρια και σε κάθε αρχή και δίνει τους όρκους που επιβάλλεται. Επίσης, μπορεί σε περίπτωση κινδύνου από αναβολή, χωρίς απόφαση του Δ.Σ. να εγείρει και να αντικρούει αγωγές και να ασκεί ένδικα μέσα, να διορίζει πληρεξούσιους και να προβαίνει σε κάθε δικαστική ή εξώδικη πράξη που προστατεύει τα συμφέροντα της Εταιρείας. Τις πράξεις αυτές υποβάλλει αμέσως στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Υπογράφει όλα τα συμβόλαια και τις συμβάσεις της Εταιρείας. Εισηγείται στο Συμβούλιο της Εταιρείας τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκτελεί τις αποφάσεις του και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Εταιρείας. Υπογράφει τις μισθολογικές καταστάσεις του προσωπικού και τις υπηρεσιακές μεταβολές του και γενικά υπογράφει όλα τα υπηρεσιακά έγγραφα της Εταιρείας, καθώς και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών και γραμμάτια εισπράξεων.

Με απόφασή του μπορεί να εκχωρήσει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του στον αντιπρόεδρο ή τον διευθυντή της Εταιρείας.

Ασκεί την πειθαρχική αγωγή επί μόνιμου και έκτακτου προσωπικού της Εταιρείας. Δεσμεύει την Εταιρεία δια της υπογραφής του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Αποφασίζει με απευθείας ανάθεση την εκτέλεση έργου, προμήθειας, εργασίας ή μεταφοράς, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν στους ΟΤΑ και από τον Εσωτερικό Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών και Εργασιών χωρίς απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Επίσης, δύναται να διενεργήσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, δυνάμενος αζημίως για την Εταιρεία να χαρακτηρίσει κατά την απόλυτη κρίση του ασύμφορο το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, και να επαναλάβει αυτό, έως ότου επιτευχθεί ευνοϊκό αποτέλεσμα. Ανοίγει λογαριασμούς επ’ ονόματι της Εταιρείας σε ελληνικές ή αναγνωρισμένες στην Ελλάδα τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και δίνει εντολές για τη διακίνηση των λογαριασμών αυτών.

Εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τα Ετήσια Προγράμματα Δράσης της Εταιρείας.

Τον πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληροί ο αντιπρόεδρος και εκτελεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί εκάστοτε ο πρόεδρος και το Δ.Σ.”.

Γ.Σ.