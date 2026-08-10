Τα μηνύματα από Ιταλία και Ισπανία επηρεάζουν τη Μεσσηνία: Αβεβαιότητα για την ελαιοκαλλιέργεια

Σε κατάσταση ανασφάλειας εισέρχεται η μεσογειακή ελαιοκαλλιέργεια μόλις λίγες εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας ελαιοκομικής περιόδου 2026/2027.

Τα μηνύματα που καταφθάνουν από τους δύο ηγέτες της παραγωγής, την Ιταλία και την Ισπανία, αποτυπώνουν μια εικόνα βαθιάς αβεβαιότητας, η οποία επηρεάζει άμεσα και τις προοπτικές των Μεσσήνιων παραγωγών.

Τα ρεπορτάζ των εξειδικευμένων μέσων ενημέρωσης του κλάδου —του ιταλικού Teatro Naturale και του ισπανικού Olimerca— αποκαλύπτουν ότι το ελαιόλαδο βρίσκεται εγκλωβισμένο ανάμεσα στην πτώση των τιμών παραγωγού, τα ανυπόφορα κόστη καλλιέργειας και τις κλιματικές πιέσεις.

ΙΤΑΛΙΑ: «ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ Ο ΤΟΜΕΑΣ»

Με βαρύτατους χαρακτηρισμούς περιγράφει την κατάσταση το ιταλικό περιοδικό Teatro Naturale. Σύμφωνα με δημοσίευμα της 7ης Αυγούστου 2026, οι μεγάλες οργανώσεις του τομέα (Confagricoltura, Unapol και Assofrantoi) απέστειλαν επείγουσα επιστολή προς το ιταλικό Υπουργείο Γεωργίας, προειδοποιώντας ότι η ιταλική ελαιοκαλλιέργεια βρίσκεται «κοντά στην κατάρρευση».

Όπως επισημαίνει το Teatro Naturale, οι αγοραπωλησίες εγχώριου ιταλικού έξτρα παρθένου ελαιολάδου είναι σχεδόν ακινητοποιημένες, ενώ οι αποθήκες παραμένουν γεμάτες με λάδια της προηγούμενης σοδειάς. Το αποτέλεσμα είναι να πιέζονται δραματικά οι τιμές προς τον παραγωγό, την ώρα που τα κόστη ενέργειας, μεταποίησης, αποθήκευσης και χρηματοδότησης κινούνται σε δυσθεώρητα ύψη.

Παράλληλα, το ιταλικό μέσο στηλιτεύει τις πρακτικές της βιομηχανίας εμφιάλωσης και των αλυσίδων λιανικής, σημειώνοντας ότι η διάθεση «ελληνικών και κοινοτικών ελαιολάδων» σε τιμές πέριξ των 5 ευρώ το λίτρο στο ράφι συμπιέζει ανεπανόρθωτα το ιταλικό προϊόν, το οποίο απαιτεί τιμές χονδρικής τουλάχιστον 6 με 7 ευρώ το κιλό για να καλύψει το κόστος του.

ΙΣΠΑΝΙΑ: ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

Στην Ισπανία, η πύλη ενημέρωσης Olimerca και τα επίσημα στοιχεία τιμών της Oleista καταγράφουν μια αγορά που προσπαθεί να ισορροπήσει πριν από τη νέα σοδειά. Η μέση τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου στην Ανδαλουσία διαμορφώνεται στις αρχές Αυγούστου στα 3,44 με 3,48 ευρώ το κιλό, παρουσιάζοντας υποχώρηση κατά 2,9% τις τελευταίες ημέρες.

Η Olimerca υπογραμμίζει ότι η ισπανική αγορά χαρακτηρίζεται από «ουσιαστική ακινησία». Οι εμπορικές πράξεις είναι περιορισμένες, καθώς οι τυποποιητές περιμένουν να δουν πώς θα εξελιχθούν οι κλιματικές συνθήκες του Αυγούστου. Οι συνεχιζόμενοι καύσωνες στην Ιβηρική Χερσόνησο προκαλούν έντονο προβληματισμό για τη θερμική καταπόνηση των ελαιώνων, ωστόσο η αγορά δεν δείχνει ακόμα τάσεις αντίδρασης, διατηρώντας τις τιμές χαμηλά.

Η ΕΙΚΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ

Τα δεδομένα που καταγράφονται στις δύο μεγάλες χώρες της Μεσογείου συνθέτουν το σκηνικό μέσα στο οποίο καλούνται να κινηθούν οι Μεσσήνιοι παραγωγοί και τα τοπικά ελαιοτριβεία.