Σοβαρό τροχαίο στην Εγνατία Οδό: Απεγκλωβίστηκαν 13 άτομα από βαν – Δύο βαριά τραυματίες (βίντεο)

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, στο βανάκι επέβαιναν συνολικά 13 παράτυποι μετανάστες, καθώς και ο οδηγός – διακινητής, ο οποίος είναι Έλληνας. Όλοι οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν από το όχημα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «Σισμανόγλειο», προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Το ευτύχημα είναι ότι από το τροχαίο δεν υπήρξαν νεκροί. Ωστόσο, δύο άτομα, ένας άνδρας και μία γυναίκα, έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ενώ οι υπόλοιποι φέρουν ελαφρύτερα τραύματα ή υποβάλλονται σε προληπτικές εξετάσεις.
Εξαιτίας του ατυχήματος, η κυκλοφορία στο ρεύμα της Εγνατίας Οδού με κατεύθυνση προς την Κομοτηνή διακόπηκε προσωρινά. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται μέσω εκτροπής από τις Σάππες, μέχρι να ολοκληρωθεί η απομάκρυνση του βαν και να αποκατασταθεί η ασφαλής κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ η Αστυνομία αναζητά το προπορευόμενο όχημα.
Πηγή: ertnews.gr