Σέρρες: Προσωρινά κρατούμενοι ο αδελφός και ο ανιψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ο αδελφός και του ανιψιός του 66χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στα Ίβηρα Σερρών το απόγευμα της Κυριακής.

Οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα, μετά τη μήνυση που είχε καταθέσει σε βάρος τους ο 66χρονος το περασμένο Σάββατο για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός του άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής και στο σημείο έσπευσε η Ελληνική Αστυνομία και από τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας. Στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη διάρρηξης, ενώ η σορός μακροσκοπικά δεν έφερε σημάδια που να παραπέμπουν σε έγκλημα.

Για την υπόθεση έχει διαταχθεί η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στη σορό του άτυχου 66χρονου, προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 66χρονος ήταν κάτοικος εξωτερικού και ήρθε στην Ελλάδα πριν από μερικές ημέρες.

Πηγή: news247.gr