Πάρος: Τι λέει ο ιδιοκτήτης του beach bar για την τραγωδία με τον 4χρονο (βίντεο)

Τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη με το 4χρονο παιδί που έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar στην Πούντα της Πάρου έδωσε ο ιδιόκτητής της επιχείρησης, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι ο πατέρας του παιδιού είχε επισκεφθεί το μπαρ πριν από έναν μήνα, το είχε αφήσει μόνο του και τότε τον είχαν διώξει.

«Είχε ξαναέρθει πριν από έναν μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, το είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω “έχεις δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει, τι κάνεις;” κι εμείς είχαμε ένα άνθρωπο να κοιτάει τα παιδιά», είπε χαρακτηριστικά στον ΑΝΤ1

Ο επιχειρηματίας υποστηρίζει, επίσης, ότι οι γονείς του παιδιού δεν ήταν κοντά όταν συνέβη η τραγωδία απαντώντας αρνητικά σε σχετική ερώτηση και λέγοντας «ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω, δεν τους είδα».

Ο ιδιοκτήτης του beach bar υποστήριξε, ακόμα, ότι «τα πάντα είναι νόμιμα 27 χρόνια. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ. Μαλώναμε καθημερινά με τον κόσμο, με τις μανάδες και τους πατεράδες που αφήνουν τα παιδιά μόνα τους. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και βγάζουν αρνητικά σχόλια στις σελίδες».

«Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη και σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί, μες στο full της σεζόν, για το παιδάκι αυτό», είπε ακόμα.

Στο επίκεντρο των ερευνών ο 69χρονος “ναυαγοσώστης”

Αξίζει να σημειωθεί πως εγείρονται πολλά και σοβαρά ερωτήματα γύρω από τον 69χρονο ιδιοκτήτη του beach bar στην Πάρο καθώς ο ίδιος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης, με τις Αρχές να εξετάζουν τόσο αν είχε τη δυνατότητα και τη νόμιμη άδεια να ασκεί τα συγκεκριμένα καθήκοντα όσο και αν βρισκόταν στο σημείο την κρίσιμη ώρα.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης, με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος συνελήφθη από τις Αρχές και αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και απολογήθηκε χθες, Κυριακή (9/8) στον Εισαγγελέα Σύρου.

Οι γονείς του 4χρονου, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν μετά την τραγωδία, αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατάφερε να απομακρυνθεί από τους γονείς του, να φτάσει στην πισίνα και να βρεθεί μέσα στο νερό.

Σύμφωνα με το Mega, το 2018 η επιχείρηση έλαβε άδεια για την κατασκευή της πισίνας και το 2023 πήρε νέα άδεια, όπως ορίζει ο σχετικός νόμος. Ο 69χρονος ιδιοκτήτης του beach bar είπε, μεταξύ άλλων, ότι δεν μπορεί να βρει την άδεια της πολεοδομίας του 2023 οπότε θα διενεργηθεί ένας διπλός έλεγχος από δύο κλιμάκια – του ΕΟΤ και της πολεοδομίας.

Η πισίνα έχει ένα κεντρικό γεφυράκι στη μέση της, όπου το βάθος εκεί είναι αρκετά μεγάλο και οι ξαπλώστρες είναι υπερυψωμένες.

Αναφορικά με τον 69χρονο ο οποίος δήλωνε και ναυαγοσώστης, υπάρχει προεδρικό διάταγμα του 2020, που προσδιορίστηκε με έναν σχετικό κανονισμό του Λιμενικού Σώματος που λέει ότι μέχρι 60 χρονών μπορεί να γίνει κάποιος ναυαγοσώστης. Παράλληλα, δεν είναι γνωστό τι εκπαίδευση έχει λάβει ο 69χρονος ενώ η άδεια ναυαγοσώστη θα έπρεπε να ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Πηγή: news247.gr