Καιρός: Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη (Βίντεο)

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Κυριακή 26 Ιουλίου 2026, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Παράλληλα, οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σταδιακά τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται σημαντικά η γενική εικόνα του καιρού.

Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι έως βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ, ενώ στα νότια τμήματα θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με τις μέγιστες τιμές να διαμορφώνονται στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

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