Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που βρέθηκε σε βαλίτσα

Σε 38χρονη Βρετανή ανήκει η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα στο εσωτερικό εγκαταλειμμένου κτηρίου στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Βρετανή που είχε γεννηθεί το 1988. Η γυναίκα φέρεται να είχε ταξιδέψει στη χώρα μας αεροπορικώς μέσω της Κύπρου, προερχόμενη από τις ΗΠΑ.

Η βαλίτσα είχε εντοπιστεί το μεσημέρι του Σαββάτου 18 Ιουλίου σε ακατοίκητο κτήριο, το οποίο βρίσκεται επί της οδού Ευελπίδων 7, στην περιοχή της Κυψέλης.

Από την πρώτη εξέταση της σορού δεν προέκυψαν εμφανή τραύματα. Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για θάνατο που επήλθε περίπου οκτώ ημέρες πριν από τον εντοπισμό της σορού.

Το εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου βρέθηκε η βαλίτσα είναι γνωστό στις Αρχές ως σημείο όπου συχνάζουν χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Πηγή: www.ertnews.gr