Μανιατάκειον Ιδρυμα: Παρουσίαση του βιβλίου «Θυμωμένο Λάδι» της Λίνας Σόρογκα

H παρουσίαση του βιβλίου «Θυμωμένο Λάδι» της βραβευμένης από την Ουνέσκο συγγραφέως Λίνας Σόρογκα θα φιλοξενηθεί την Πέμπτη 20 Αυγούστου στις 8 μ.μ. στην Αίθουσα Ταρσούλη του Μανιατακείου Ιδρύματος, στην Κορώνη.

Το «Θυμωμένο Λάδι» είναι ένα υβριδικό αστυνομικό μυθιστόρημα με στοιχεία επιστημονικής φαντασίας και ψυχολογικού δράματος. Με φόντο τη μεσσηνιακή γη και το εμβληματικό προϊόν της, το ελαιόλαδο, το βιβλίο εξερευνά σύγχρονα ζητήματα όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τεχνολογία του πένθους, η ανθρώπινη απώλεια και τα ηθικά όρια της επιστημονικής προόδου, συνδέοντας την παράδοση με τα μεγάλα ερωτήματα του μέλλοντος.

Σύντομο χαιρετισμό θα απευθύνει η αντιπρόεδρος του Μανιατακείου Ιδρύματος Ελένη Ταγωνίδη-Μανιατάκη. Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Ευγενία Μιχαλοπούλου, φιλόλογος, η Μαριλένα Γυφτέα, πολιτικός επιστήμων (MSc) και δημοσιογράφος, η Μαρία Σταματοπούλου, διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Καλαμάτας και φιλόλογος, και η συγγραφέας.

Λίγα λόγια για τη συγγραφέα…

Η Λίνα Σόρογκα σπούδασε Επικοινωνία και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στο Boston University και εργάστηκε στη Νέα Υόρκη στον χώρο των εκδόσεων, καθώς και στην ΕΡΤ ως δημοσιογράφος, εκφωνήτρια αγγλικών ειδήσεων και στέλεχος του τομέα Μάρκετινγκ και Έρευνας Αγοράς. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια επικοινωνίας ως εκπρόσωπος της Ελλάδας στην GEAR (Group of European Audience Researchers). Έχει εκδώσει έξι βιβλία και έχει τιμηθεί, μεταξύ άλλων, με βραβεία στην πεζογραφία από τον Σύλλογο Ελλήνων Λογοτεχνών, το 1970, στο σενάριο από το London Greek Film Festival, το 2018, και για τη νουβέλα «Μετασχηματιστής Ψυχών», όπου και βασίστηκε το «Θυμωμένο Λάδι» (εκδόσεις Πλέθρον).