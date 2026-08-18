5o Γυμνάσιο Καλαμάτας: Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών δράσεων μέσω Erasmus+

Εκπαιδευτικές κινητικότητες στο εξωτερικό πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2025-2026 τρεις ομάδες εκπαιδευτικών του 5ου Γυμνασίου Καλαμάτας στο πλαίσιο υλοποίησης του 1ου έτους της διαπίστευσης Erasmus+, ενισχύοντας τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό του σχολείου και αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις.

Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στη συνολική στρατηγική εξωστρέφειας και αναβάθμισης του εκπαιδευτικού έργου του 5ου Γυμνασίου Καλαμάτας και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε τέτοιου είδους προγράμματα συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, στην προώθηση της συμπερίληψης και στη δημιουργία ενός σύγχρονου σχολείου που ανταποκρίνεται

στις ανάγκες όλων των μαθητών.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ομάδα με εκπαιδευτικούς τις: Κατερίνα Αλεξοπούλου, Τζίνα Μουσελίμη και Ανδριάνα Χριστοπούλου συμμετείχε στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Non formal for inclusion», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Πόρτο της Πορτογαλίας από 15 έως 23 Φεβρουαρίου 2026. Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε μη τυπικές εκπαιδευτικές μεθόδους που προάγουν τη συμπερίληψη και τη δημιουργία ενός σχολείου ανοιχτού σε όλους τους μαθητές.

Η δεύτερη ομάδα με εκπαιδευτικούς τις: Μαρία Γκοτοσοπούλου, Γεωργία Νικολετσέα και Έβελυν Σκαρπαλέζου παρακολούθησε το πρόγραμμα «Art for inclusion» στο Caldas da Rainha της Πορτογαλίας από 20 έως 24 Απριλίου 2026. Μέσα από τη συγκεκριμένη επιμόρφωση αναδείχθηκε ο ρόλος της τέχνης ως εργαλείο ένταξης, συνεργασίας και ενδυνάμωσης της μαθητικής κοινότητας.

Παράλληλα, η τρίτη ομάδα, αποτελούμενη από τον Διευθυντή του σχολείου Ηλία Παρθένιο και έναν ακόμη εκπαιδευτικό, τον Νίκο Σταθόπουλο πραγματοποίησε job shadowing στη Μάλαγα της Ισπανίας από 18 έως 22 Μαΐου 2026. Η δράση αυτή έδωσε τη δυνατότητα γνωριμίας με καλές πρακτικές, ανταλλαγής εμπειριών και παρατήρησης του τρόπου λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων στο εξωτερικό.