Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην ψήφιση νομοσχεδίου για την Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς

Διαδηλωτές, μέλη του συντονισμού σωματείων υπαλλήλων του υπουργείου Πολιτισμού, ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής Στερεάς και Νήσων και άλλα σωματεία, παίρνουν μέρος σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης εγκαινίων των έργων της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026.