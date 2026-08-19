«Τα Γεράκια» στην Περιστεριά Κυπαρισσίας

Μια ξεχωριστή πεζοπορική εξόρμηση στην Περιστεριά Κυπαρισσίας διοργανώνει την Κυριακή 23 Αυγούστου η Πεζοπορική Βιωματική Ομάδα «Τα Γεράκια».

Το ραντεβού έχει οριστεί στις 10 το πρωί, έξω από τον αρχαιολογικό χώρο της Περιστεριάς, με προορισμό το εντυπωσιακό μονοπάτι που οδηγεί στο φαράγγι με τους σταλακτίτες.

Η δράση συνδυάζει πεζοπορία, εξερεύνηση και επαφή με τη φύση, προσφέροντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα ιδιαίτερο φυσικό τοπίο της περιοχής μέσα από μια βιωματική εμπειρία.

Μετά την ολοκλήρωση της πεζοπορίας, όσοι το επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν την ημέρα τους στις παραλίες της ευρύτερης περιοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6945 568 387.