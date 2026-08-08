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Σάββατο, 08 Αυγούστου 2026 11:40

Αστροβραδιά απόψε στο Πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας

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Αστροβραδιά απόψε στο Πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας

Navarino Agora

 

Απόψε διοργανώνεται η αστροβραδιά στο Πάρκο Αστροπαρατήρησης Μεσσηνίας, στους Κάτω Αμπελόκηπους του Δήμου Πύλου – Νέστορος από τον Αστρονομικό Ομιλο Καλαμάτας.

Από τις 9 έως τις 10 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί διάλεξη-εισαγωγικά στοιχεία Αστρονομίας- Ουρανογραφία-Προσανατολισμός με τον Πολικό αστέρα και από τις 10 το βράδυ έως τα μεσάνυχτα θα γίνει παρατήρηση αντικειμένων βαθέως ουρανού (σφαιρωτά σμήνη αστέρων, πλανητικά νεφελώματα, γαλαξίες) από δύο μεγάλα τηλεσκόπια των 16 ιντσών.

Ο υπεύθυνος του ομίλου Άρης Μυλωνάς τονίζει πως όσοι πάνε στην αστροβραδιά θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν τον σκοτεινό έναστρο ουρανό και να τον παρατηρήσουν μέσα από τηλεσκόπια.

 

 

 

 

 

 

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