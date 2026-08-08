Τι λένε τα ζώδια σήμερα (8/8)

Διάβασε τις Ημερήσιες Προβλέψεις του ζωδίου σου, από το astrology.gr.

ΖΩΔΙΑ

ΟΚ

Κριός

Η Σελήνη κινείται στους Διδύμους και στον 3ο οίκο σου, ενισχύοντας την επικοινωνία, τις μετακινήσεις και την ανάγκη να ανταλλάξεις σκέψεις και πληροφορίες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 1ο οίκο σου σε βοηθά να εκφράζεσαι με ωριμότητα, να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου και να πάρεις αποφάσεις χωρίς βιασύνη. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 5ο οίκο σου, δημιουργεί ευχάριστο κλίμα στην προσωπική σου ζωή και ευνοεί τη δημιουργικότητα και την επαφή με τα παιδιά.

Ταύρος

Η Σελήνη βρίσκεται στους Διδύμους και στον 2ο οίκο σου, στρέφοντας την προσοχή σου στα οικονομικά, στις αγορές και στην ανάγκη σου να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 12ο οίκο σου, σε βοηθά να αντιμετωπίσεις με ψυχραιμία μια εκκρεμότητα που σε απασχολούσε το τελευταίο διάστημα. Είναι καλή ημέρα για να οργανώσεις τα έξοδά σου και να κινηθείς με μεγαλύτερη σύνεση. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 4ο οίκο σου ευνοεί τις οικογενειακές σχέσεις.

Δίδυμοι

Η Σελήνη στους Διδύμους και στον 1ο οίκο σου, σου δίνει κινητικότητα, διαίσθηση και ανάγκη να εκφραστείς. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 11ο οίκο σου, σε βοηθά να κάνεις ουσιαστικές επαφές, να οργανώσεις σχέδια και να λάβεις στήριξη από άτομο κύρους ή φίλο/η. Πρόσεξε μόνο τη διάσπαση προσοχής. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 3ο οίκο σου σε βοηθά να δώσεις σοβαρή μορφή σε ένα σχέδιο που μέχρι τώρα έμενε θεωρητικό. Η μέρα ανταμείβει την ευελιξία μαζί με την υπευθυνότητα.

Καρκίνος

Η Σελήνη βρίσκεται στους Διδύμους και στον 12ο οίκο σου, φέρνοντας παρασκηνιακές συζητήσεις, οικονομικές σκέψεις και επαγγελματικές ευθύνες που απαιτούν ψυχραιμία. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 10ο οίκο σου, σε βοηθά να μείνεις συγκεντρωμένος/η και να μην αφήσεις συναισθηματική κόπωση να μειώσει την απόδοσή σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 2ο οίκο σου σε βοηθά στα οικονομικά. Εξέτασε λογαριασμούς, έξοδα και εκκρεμότητες με νηφαλιότητα.

Λέων

Η Σελήνη στους Διδύμους και στον 11ο οίκο σου, φέρνει στο προσκήνιο τους/ις φίλους/ες, τις κοινωνικές επαφές και τα σχέδια που θέλεις να πραγματοποιήσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 9ο οίκο σου σε ωθεί να εξετάσεις πιο σοβαρά ένα ταξίδι, μια σπουδή ή μια υπόθεση που συνδέεται με το εξωτερικό. Ενα άτομο με περισσότερη εμπειρία μπορεί να σου προσφέρει μια χρήσιμη συμβουλή. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 1ο οίκο σου ενισχύει την αυτοπεποίθηση και τη λάμψη σου.

Παρθένος

Με τη Σελήνη στους Διδύμους και στον 10ο οίκο σου, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι στόχοι σου αποκτούν προτεραιότητα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 8ο οίκο σου σε βοηθά να διαχειριστείς υπεύθυνα μια οικονομική εκκρεμότητα, ένα χρέος ή ένα ζήτημα που αφορά κοινά χρήματα και συμφωνίες. Μπορείς να βρεις μια πρακτική λύση σε ένα πρόβλημα που σε πίεζε. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 12ο οίκο σου δείχνει ότι κάποια πράγματα εξελίσσονται παρασκηνιακά προς όφελός σου.

Ζυγός

Η Σελήνη κινείται στους Διδύμους και στον 9ο οίκο σου, τονίζοντας την αισιοδοξία σου και ενισχύοντας την επιθυμία σου να ξεφύγεις από τη συνηθισμένη καθημερινότητα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 7ο οίκο σου, σε βοηθά να εξετάσεις με περισσότερη ωριμότητα μια σχέση ή συνεργασία. Ενα πρόσωπο που βρίσκεται δίπλα σου μπορεί να αποδείξει έμπρακτα ότι είναι πρόθυμο να σε στηρίξει. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 11ο οίκο σου, ευνοεί τις κοινωνικές επαφές και τις συναντήσεις.

Σκορπιός

Η Σελήνη βρίσκεται στους Διδύμους και στον 8ο οίκο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον σου σε οικονομικές συμφωνίες και βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 6ο οίκο σου, σε βοηθά να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου, να κλείσεις εκκρεμότητες και να διαχειριστείς αποτελεσματικά ένα πρακτικό πρόβλημα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 10ο οίκο σου δημιουργεί ευκαιρίες για να προβάλεις τις ικανότητές σου και να κερδίσεις την αναγνώριση ενός προσώπου κύρους.

Τοξότης

Με τη Σελήνη στους Διδύμους και στον 7ο οίκο σου, οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο της ημέρας. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 5ο οίκο σου, σε βοηθά να αντιμετωπίσεις με περισσότερη σοβαρότητα ένα θέμα που αφορά τα παιδιά. Μια συζήτηση με το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει μπορεί να ξεκαθαρίσει αμφιβολίες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 9ο οίκο σου, ενισχύει την αισιοδοξία και ευνοεί τα ταξίδια, τις σπουδές και τις επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά.

Αιγόκερως

Η Σελήνη στους Διδύμους και στον 6ο οίκο σου, αυξάνει τις καθημερινές υποχρεώσεις και την ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 4ο οίκο σου, σε βοηθά να διευθετήσεις ένα οικογενειακό ζήτημα ή μια πρακτική υπόθεση που αφορά το σπίτι. Μπορεί να αναλάβεις περισσότερες ευθύνες, όμως θα καταφέρεις να ανταποκριθείς χωρίς να χάσεις τον έλεγχο. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 8ο οίκο σου, ευνοεί τη ρύθμιση οικονομικών εκκρεμοτήτων.

Υδροχόος

Με τη Σελήνη στους Διδύμους και στον 5ο οίκο σου, η ημέρα αποκτά πιο ευχάριστο και δημιουργικό χαρακτήρα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 3ο οίκο σου, βοηθά να εκφράσεις με σαφήνεια όσα αισθάνεσαι. Ενα μήνυμα ή μια συνάντηση θα σου δώσει την ευκαιρία να πλησιάσεις το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει και να καταλάβεις καλύτερα τις προθέσεις του. Παράλληλα, το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 7ο οίκο σου δημιουργεί αρμονία στις σχέσεις και ευνοεί τις νέες γνωριμίες, τις συμφωνίες και τις συνεργασίες.

Ιχθύες

Η Σελήνη στους Διδύμους και στον 4ο οίκο σου, στρέφοντας την προσοχή στο σπίτι, στην οικογένεια και στις προσωπικές σου ανάγκες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον ανάδρομο Κρόνο στον 2ο οίκο σου, σε βοηθά να διαχειριστείς πιο συνετά τα οικονομικά σου και να προχωρήσεις σε αποφάσεις που θα ενισχύσουν την ασφάλειά σου. Ισως χρειαστεί να καλύψεις κάποια έξοδα του σπιτιού. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ηλιο στον 6ο οίκο σου σε διευκολύνει να οργανώσεις τις υποχρεώσεις σου και να ολοκληρώσεις εργασίες που είχαν καθυστερήσει.