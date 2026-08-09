Οι πιο πλούσιοι ιδιοκτήτες ομάδων στον κόσμο - Στην 43η θέση ο Μαρινάκης

Το FourFourTwo παρουσίασε τη λίστα με τους 50 πλουσιότερους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο ποδόσφαιρο, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να βρίσκεται ανάμεσά τους με τον Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και τη βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας να βρίσκονται με τεράστια διαφορά στην κορυφή.

Το ποδόσφαιρο έχει εξελιχθεί εδώ και χρόνια σε μία βιομηχανία δισεκατομμυρίων και μερικές από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις του πλανήτη έχουν πλέον άμεση παρουσία σε αυτό.

Το FourFourTwo δημοσίευσε το “Football Rich List 2026”, κατατάσσοντας τους 50 πλουσιότερους ανθρώπους που συνδέονται ενεργά με ποδοσφαιρικούς συλλόγους.

Για να συμπεριληφθεί κάποιος στη λίστα θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 25% μιας ομάδας ή να έχει ενεργό ρόλο σε αυτή, ενώ τα ποσά προέκυψαν από δημόσια διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία.

Από τη Νιούκαστλ και την Παρί μέχρι τη Μάντσεστερ Σίτι

Στην κορυφή και μάλιστα με τεράστια διαφορά βρίσκονται ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και η βασιλική οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας, με την περιουσία τους να υπολογίζεται περίπου στα 1,38 τρισ. ευρώ. Πέρα από τη Νιούκαστλ, η οικογένεια έχει στην κατοχή της και άλλες ομάδες από την Αραβία, ανάμεσά τους τις Αλ Χιλάλ, Αλ Νασρ, Αλ Ιτιχάντ και Αλ Αχλί.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η οικογένεια Αλ Τάνι, που συνδέεται με την Παρί Σεν Ζερμέν μέσω της Qatar Sports Investments, με περιουσία που υπολογίζεται περίπου στα 291 δισ. ευρώ. Η είσοδός της στην Παρί το 2011 άλλαξε τα οικονομικά δεδομένα του γαλλικού συλλόγου, ο οποίος έφτασε μέχρι την κατάκτηση δύο διαδοχικών Champions League, ενώ αποτελεί τον απόλυτο κυρίαρχο στη Ligue 1 τα τελευταία 15 χρόνια.

Τρίτη είναι η οικογένεια Αρνό με περίπου 164,5 δισ. ευρώ. Η οικογένεια που βρίσκεται πίσω από τον κολοσσό LVMH έχει επενδύσει στην έτερη ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας, την Παρί FC, με στόχο να δημιουργήσει έναν ακόμη ισχυρό πόλο στο γαλλικό ποδόσφαιρο.

Στην τέταρτη θέση συναντάται η οικογένεια Χαρτόνο, ιδιοκτήτρια της Κόμο, με περιουσία περίπου 43,7 δισ. ευρώ. Οι Ινδονήσιοι επιχειρηματίες ανέλαβαν τον ιταλικό σύλλογο όταν βρισκόταν στη Serie D και τα τελευταία χρόνια τον έχουν οδηγήσει μέχρι τη Serie A, ενώ φέτος θα αγωνίζονται και στο Champions League. Να θυμίσουμε πως στο ιταλικό σύλλογο αγωνίζεται ο Τάσος Δουβίκας.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν από κοινού οι Μαρκ Μάτεσιτς και Τσαλέμ Γιουβίντια, οι δύο βασικοί μέτοχοι της Red Bull, με την περιουσία καθενός να υπολογίζεται περίπου στα 38 δισ. ευρώ. Μέσω της Red Bull υπάρχει ρευστότητα σε αρκετές ομάδες ανά τον κόσμο, με χαρακτηριστικότερες τις Λειψία και Σάλτσμπουργκ.

Στην έβδομη θέση βρίσκεται ο Ίνταν Όφερ με 28,8 δισ. ευρώ, έχοντας αποκτήσει το 85% της Φαμαλικάο, ενώ διαθέτει και μετοχές στην Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ακολουθεί ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι, Σεΐχης Μανσούρ, με περιουσία περίπου 26,5 δισ. ευρώ. Από την εξαγορά της Σίτι το 2008 μέχρι σήμερα έχει αλλάξει ολοκληρωτικά την ιστορία του αγγλικού συλλόγου, ενώ μέσω του City Group έχει δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο ομάδων, στο οποίο βρίσκονται η Τζιρόνα, η Παλέρμο και η New York City.

Ένατος είναι ο ιδιοκτήτης της Σάρλοτ, Ντέιβιντ Τέπερ με 20,7 δισ. ευρώ, ενώ τη δεκάδα ολοκληρώνει ο Αμίν Χ. Νάσερ, ο οποίος συνδέεται με την Αλ Καντισίγια και η περιουσία του υπολογίζεται στα 19,6 δισ. ευρώ.

Στη λίστα και ο Βαγγέλης Μαρινάκης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ Φόρεστ και της Ρίο Άβε βρίσκεται στην 43η θέση της λίστας, με το FourFourTwo να υπολογίζει την περιουσία του σε περίπου 4,5 δισ. ευρώ.

Το βρετανικό περιοδικό κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην επιχειρηματική δραστηριότητα του Έλληνα εφοπλιστή, αλλά και στην παρουσία του στο ποδόσφαιρο. Υπενθυμίζει την ανάληψη του Ολυμπιακού το 2010 και την κατάκτηση του Conference League το 2024, ενώ στέκεται και στην εξαγορά της Νότιγχαμ Φόρεστ το 2017 και την επιστροφή της στην Premier League το 2022, έπειτα από 23 χρόνια.

Μία θέση πάνω από τον Μαρινάκη, στην 42η, βρίσκεται ο Τζο Μανσουέτο της Σικάγο Φάιρ, ενώ στην 44η θέση συναντάμε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, τον Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη λίστα, περιουσία που αγγίζει τα 4,1 δισ. ευρώ, την οποία δημιούργησε κυρίως μέσα από την επιχειρηματική του δραστηριότητα στον κατασκευαστικό όμιλο ACS.

Η λίστα με τους 10 πλουσιότερους ιδιοκτήτες

Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν & Οικογένεια (Νιούκαστλ) – 1.404 τρισεκατομμύρια

Οικογένεια Αλ Τανί (Παρί Σ.Ζ.) – 296 δισεκατομμύρια

Οικογένεια Αρνό (Παρί FC) – 167 δισεκατομμύρια

Οικογένεια Χαρτόνο (Κόμο) – 44,5 δισεκατομμύρια

Μαρκ Μάτεσιτς & Σαλέμ Γουβίντια (όμιλος Ρεντ Μπουλ) – 38,6 δισεκατομμύρια ο καθένας

Ιντάν Οφέρ (Φαμαλικάο) – 29,3 δισεκατομμύρια

Σεΐκ Μανσούρ (Μάντσεστερ Σίτι) – 26,9 δισεκατομμύρια

Ντέιβιντ Τέπερ (Σάρλοτ) – 21,1 δισεκατομμύρια

Αμίν Χ. Νασέρ (Αλ Καντσιά) – 19,9 δισεκατομμύρια

Οικογένεια Πινό (Ρεν) – 18,7 δισεκατομμύρια

Πηγή: sport24.gr