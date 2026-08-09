eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 13:23

4 έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Πύλου – Νέστορος

Γράφτηκε από την

4 έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Πύλου – Νέστορος

Premium Strom

Την αποδοχή χρηματοδότησης 1.715.500 ευρώ από τη Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει την ένταξη 4 έργων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Πύλου – Νέστορος, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται είναι: Βελτίωση αγροτικής οδού Βελανιδιά – Μπουρνελιά, Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων, προϋπολογισμού 323.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Σαλαντί – Μιναγιώτικο, Κοινότητας Ευαγγελισμού, προϋπολογισμού 462.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Γιάλοβας – Ελαιόφυτου, προϋπολογισμού 499.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Ακριτοχώρι – Καπλάνι, προϋπολογισμού 431.500 ευρώ.

Σε καθένα απ’ αυτά υπάρχει υποέργο αρχαιολογικής επίβλεψης του έργου, με προϋπολογισμούς 15.000 ευρώ, 22.000 ευρώ, 21.000 ευρώ και 20.500 ευρώ, αντίστοιχα.

Κατηγορία Δήμοι
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις