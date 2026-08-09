4 έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Πύλου – Νέστορος

Την αποδοχή χρηματοδότησης 1.715.500 ευρώ από τη Μονάδα Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ της Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που περιλαμβάνει την ένταξη 4 έργων αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Πύλου – Νέστορος, ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τα έργα που χρηματοδοτούνται είναι: Βελτίωση αγροτικής οδού Βελανιδιά – Μπουρνελιά, Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων, προϋπολογισμού 323.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Σαλαντί – Μιναγιώτικο, Κοινότητας Ευαγγελισμού, προϋπολογισμού 462.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Γιάλοβας – Ελαιόφυτου, προϋπολογισμού 499.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Ακριτοχώρι – Καπλάνι, προϋπολογισμού 431.500 ευρώ.

Σε καθένα απ’ αυτά υπάρχει υποέργο αρχαιολογικής επίβλεψης του έργου, με προϋπολογισμούς 15.000 ευρώ, 22.000 ευρώ, 21.000 ευρώ και 20.500 ευρώ, αντίστοιχα.