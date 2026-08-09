4 έργα αγροτικής οδοποιίας στον Δήμο Πύλου – Νέστορος

Τα έργα που χρηματοδοτούνται είναι: Βελτίωση αγροτικής οδού Βελανιδιά – Μπουρνελιά, Δημοτικής Ενότητας Χιλιοχωρίων, προϋπολογισμού 323.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Σαλαντί – Μιναγιώτικο, Κοινότητας Ευαγγελισμού, προϋπολογισμού 462.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Γιάλοβας – Ελαιόφυτου, προϋπολογισμού 499.000 ευρώ. Βελτίωση αγροτικής οδού Ακριτοχώρι – Καπλάνι, προϋπολογισμού 431.500 ευρώ.
Σε καθένα απ’ αυτά υπάρχει υποέργο αρχαιολογικής επίβλεψης του έργου, με προϋπολογισμούς 15.000 ευρώ, 22.000 ευρώ, 21.000 ευρώ και 20.500 ευρώ, αντίστοιχα.