Φωτιά σε αποθήκες με ψυγεία στο Δρέπανο Αργολίδας (βίντεο)

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής σε εγκαταστάσεις με αποθήκες-ψυγεία αγροτικών προϊόντων στο Δρέπανο Αργολίδας, κοντά στην πλατεία του χωριού.

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν για την κατάσβεσή της και τον περιορισμό της ώστε να μην επεκταθεί στα κτίρια που βρίσκονται γύρω από αυτό.

Τραυματίστηκε ο διοικητής της πυροσβεστικής

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης έγινε έκρηξη σε δοχείο με λάδι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ναυπλίου.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Παράλληλα, αστυνομικοί βρέθηκαν στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση του έργου των πυροσβεστών.

Τα αίτια και οι συνθήκες που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν άγνωστα και εξετάζονται από το αρμόδιο Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής.

Πηγή: argolika.gr