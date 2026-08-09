Παρατημένος ποδηλατόδρομος...

Εγκαταλελειμμένος είναι ο ποδηλατόδρομος – πεζοδρόμος προς το Δημαρχείο Καλαμάτας, στο τμήμα δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή, μετά τη διάβαση στην οδό Παμίσου.

Χορτάρια και καλάμια έχουν μεγαλώσει κι έχουν καταλάβει μέρος του ποδηλατόδρομου, ενώ τα φώτα που προβλέπονταν, δεν τοποθετήθηκαν ποτέ και οι βάσεις τους έχουν καλυφθεί από τα χορτάρια.

Γ.Σ.