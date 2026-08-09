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Κυριακή, 09 Αυγούστου 2026 15:13

Παρατημένος ποδηλατόδρομος...

Γράφτηκε από τον

Παρατημένος ποδηλατόδρομος...

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Εγκαταλελειμμένος είναι ο ποδηλατόδρομος – πεζοδρόμος προς το Δημαρχείο Καλαμάτας, στο τμήμα δίπλα στη σιδηροδρομική γραμμή, μετά τη διάβαση στην οδό Παμίσου.

Χορτάρια και καλάμια έχουν μεγαλώσει κι έχουν καταλάβει μέρος του ποδηλατόδρομου, ενώ τα φώτα που προβλέπονταν, δεν τοποθετήθηκαν ποτέ και οι βάσεις τους έχουν καλυφθεί από τα χορτάρια.
Γ.Σ.

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