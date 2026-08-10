Η Καλαμάτα ψηλά στη λίστα του Forbes: Κορυφαίος προορισμός για συνταξιούχους Αμερικάνους

Την Καλαμάτα συγκαταλέγει το Forbes στους προτεινόμενους τόπους της Ελλάδας για όσους Αμερικανούς επιλέγουν να περάσουν τα χρόνια της συνταξιοδότησής τους στο εξωτερικό.

Μαζί με την Καλαμάτα, το αμερικανικό περιοδικό ξεχωρίζει την Αθήνα, την Κέρκυρα και τη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ετήσιου αφιερώματός του για τους καλύτερους προορισμούς συνταξιοδότησης εκτός ΗΠΑ το 2026.

Στο δημοσίευμα με τίτλο «The Best Places To Retire Abroad In 2026», που υπογράφει ο William P. Barrett και δημοσιεύθηκε στις 31 Ιουλίου, το Forbes παρουσιάζει 96 προτεινόμενους τόπους σε 24 χώρες και πέντε ηπείρους. Για την κατάρτιση της λίστας λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, το κόστος ζωής, την ποιότητα και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης, τη φορολογία, την εγκληματικότητα, την πολιτική σταθερότητα, τις δυνατότητες μακροχρόνιας παραμονής και τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές.

Για την Ελλάδα το Forbes επισημαίνει ότι το κόστος ζωής στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα εκτός Αθήνας, είναι κατά ένα τρίτο ή και περισσότερο χαμηλότερο από τον μέσο όρο των ΗΠΑ. Η υγειονομική περίθαλψη χαρακτηρίζεται καλή και οικονομικά προσιτή, αν και για τους ξένους συνταξιούχους απαιτείται ιδιωτική ασφάλιση. Παράλληλα, σημειώνεται ότι το ποσοστό σοβαρής εγκληματικότητας είναι χαμηλό.

Το αμερικανικό περιοδικό αναφέρεται και στις δυνατότητες εγκατάστασης στη χώρα, χαρακτηρίζοντας σχετικά εύκολη την απόκτηση δικαιώματος παραμονής. Όπως σημειώνει, πολλοί συνταξιούχοι από το εξωτερικό ξεκινούν με ανανεώσιμη άδεια διαμονής για οικονομικά ανεξάρτητα άτομα (Financially Independent Person Visa), για την οποία απαιτείται η απόδειξη συγκεκριμένου ελάχιστου παθητικού εισοδήματος. Γίνεται επίσης αναφορά στη δυνατότητα χορήγησης διετούς άδειας για ψηφιακούς νομάδες.

Στα θετικά στοιχεία της Ελλάδας το Forbes προσθέτει το πλούσιο πολιτιστικό περιβάλλον και το μεσογειακό κλίμα, ενώ επισημαίνει ότι η γνώση ορισμένων ελληνικών είναι χρήσιμη για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα στη χώρα. Από την άλλη πλευρά, καταγράφει ως παράγοντα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη την έκθεση της Ελλάδας σε κινδύνους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις φυσικές καταστροφές, μεταξύ των οποίων και οι πυρκαγιές.

Ειδικά ως προς τους προορισμούς, το Forbes αναφέρει ως δημοφιλείς επιλογές για τους ξένους συνταξιούχους την Αθήνα, την Κέρκυρα, την Καλαμάτα και τη Θεσσαλονίκη. Η αναφορά αυτή τοποθετεί για ακόμη μία φορά την Καλαμάτα σε διεθνή δημοσιεύματα που συνδέουν την περιοχή όχι μόνο με τις διακοπές, αλλά και με τη δυνατότητα μόνιμης ή μακροχρόνιας εγκατάστασης ξένων κατοίκων.

Το δημοσίευμα του Forbes: https://www.forbes.com/sites/williampbarrett/2026/07/31/the-best-places-to-retire-abroad-in-2026/