Η παράκληση της οικογένειας του Νίκου Καλογερόπουλου για την πολιτική κηδεία του

Μεθαύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του Μεσσήνιου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες Κυριακή σε ηλικία 74 ετών, ύστερα από προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, η τελετή θα είναι πολιτική, σύμφωνα με την επιθυμία του εκλιπόντος και θα λάβει χώρα στις 12:00 το μεσημέρι στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια παράκαλεσε όσους το επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά το “Σπίτι του Ηθοποιού”.

Η ανακοίνωση της οικογένειας:

«Ο αποχαιρετισμός στον αγαπημένο μας Νίκο Καλογερόπουλο, θα γίνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου, στις 12:00, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών, με πολιτική κηδεία όπως επιθυμούσε ο ίδιος. Αντί στεφάνων, παράκληση της οικογένειας είναι όσοι το επιθυμούν, να ενισχύσουν “Το Σπίτι του Ηθοποιού”. ALPHA BANK IBAN: GR45 0140 2280 2280 0200 2002 719 Δικαιούχος: ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ».

Πηγή: news247.gr