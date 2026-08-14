Μετ’ εμποδίων η έξοδος του Δεκαπενταύγουστου λόγω ισχυρών ανέμων - 42.275 επιβάτες αναχώρησαν χθες από τα τρία λιμάνια της Αττική

Μετ' εμποδίων εξελίσσεται σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές προκαλούν ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κυρίως από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Η εικόνα αναμένεται να επανεκτιμηθεί μετά τις 11 το πρωί, οπότε και αναμένεται νεότερη ενημέρωση για την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών και τις δυνατότητες εκτέλεσης των δρομολογίων.

Αντίθετα, από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, με την επιβατική κίνηση να παραμένει ιδιαίτερα αυξημένη ενόψει της κορύφωσης της εξόδου.

Σύμφωνα με τις προκρατήσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών, για σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί 21 αναχωρήσεις πλοίων, με 22.894 επιβάτες να αναμένεται να ταξιδέψουν προς τα νησιά του Αιγαίου.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 35 δρομολόγια επιβατηγών-υδροπτέρυγων και 25 επιβατηγών-οχηματαγωγών, με τις προκρατήσεις να φθάνουν τους 7.632 επιβάτες. Από αυτούς, 3.208 αναμένεται να ταξιδέψουν με ταχύπλοα και 4.424 με επιβατηγά-οχηματαγωγά.

Αυξημένη κίνηση και χθες Πέμπτη

Η μεγάλη έξοδος είχε ήδη ξεκινήσει από χθες, Πέμπτη 13 Αυγούστου, με αυξημένη κίνηση και στα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής.

Από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις πλοίων, με 23.665 επιβάτες να αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρωνικό εκτελέστηκαν 55 δρομολόγια, μεταφέροντας συνολικά 8.589 επιβάτες.

Από το λιμάνι της Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια, με 7.267 αναχωρήσεις επιβατών, ενώ από το Λαύριο αναχώρησαν 8 πλοία, μεταφέροντας 2.754 επιβάτες.

Η σημερινή έξοδος βρίσκεται πλέον σε άμεση συνάρτηση με την εξέλιξη των ανέμων, καθώς τυχόν συνέχιση των δυσμενών καιρικών συνθηκών ενδέχεται να προκαλέσει νέες τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

ΑΠΕ-ΜΠΕ