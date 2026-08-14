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Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2026 09:03

Το αργότερο σε 2 χρόνια το Καλαμάτα - Μεθώνη: Πυρετώδεις εργασίες σε όλα τα μέτωπα του άξονα

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Το αργότερο σε 2 χρόνια το Καλαμάτα - Μεθώνη: Πυρετώδεις εργασίες σε όλα τα μέτωπα του άξονα

Navarino Agora

 

Σε διάφορα μέτωπα με εντατικούς ρυθμούς και σε σημεία που δεν φαίνονται, δουλεύεται το σημαντικό έργο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Ο στόχος των προσπαθειών είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και το έργο που περιμένει χρόνια η Μεσσηνία, να ολοκληρωθεί σε 2 χρόνια, τον Αύγουστο του 2028.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τα δύο εργοτάξια του κατασκευαστή ομίλου Αktor, εργασίες υλοποιούνται “παντού και πιο δυναμικά”, από την ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη μέχρι και πριν την Πύλο, όπου κατασκευάζονται 3 μεγάλες και εντυπωσιακές γέφυρες.

Εργασίες γίνονται:

• Στην ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη όπου να παραδοθεί στη κυκλοφορία ο αριστερός κλάδος που φτιάχνεται και να γίνουν εργασίες στον δεξιό (προς τη ΒΙΠΕ).

• Στη νέα γέφυρα στον Πάμισο, όπου το γεωτρύπανο προχωρά την κατασκευή των 79 πασσάλων, που προβλέπονται βάθους μέχρι και 35 μέτρα.

• Στην παράκαμψη της Μεσσήνης και σε σημεία μεταξύ Μεσσήνης – Ανάληψης, όπου διαπλατύνεται αρκετά ο υφιστάμενος δρόμος, καθώς ο νέος άξονας θα είναι 4ιχνος και με παράδρομο.

• Στην παράκαμψη της Βελίκας και ειδικότερα στον νέο κόμβο προς Πεταλίδι – Κορώνη και στο τμήμα του νέου κόμβου στον Ριζόμυλο, στην είσοδο – έξοδο κοντά στο ελαιοτριβείο Σαμπαζιώτη (για Δάρα – Δάφνη – Δροσιά κλπ.).

• Στο νέο τμήμα μεταξύ Καρποφόρας και Νερόμυλου, που δεν φαίνεται.

• Στις στροφές πριν την Καζάρμα, όπου έχει σχεδόν “φαγωθεί” το βουνό.

• Μετά την Καζάρμα και στη μεγάλη ευθεία στο ύψος του Μεσοπόταμου.

• Και συνεχίζονται οι εργασίες στις τρεις εντυπωσιακές γέφυρες, που κατασκευάζονται στις στροφές πριν την Πύλο. Η Γ2 θα είναι η μεγαλύτερη με 95 μέτρα ύψος, η Γ1 θα είναι 67 με 70 μέτρα και η Γ3 27 μέτρα.

Στο τελευταίο τμήμα του έργου, στο Πύλος – Μεθώνη έχουν προγραμματιστεί διερευνητικές τομές κι εντατικές εργασίες από τα τέλη Σεπτεμβρίου, τότε που θα αρχίσει να μειώνεται η αυξημένη κίνηση της τουριστικής περιόδου.

Να υπενθυμίσουμε ότι το έργο του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος - Μεθώνη, αφορά την κατασκευή - αναβάθμιση του τμήματος της εθνικής οδού Καλαμάτα - Ριζόμυλος - Πύλος και Πύλος - Μεθώνη μήκους περίπου 49 χιλιομέτρων, το οποίο περιλαμβάνει τα ακόλουθα τρία διακριτά τμήματα: Τμήμα Α: Καλαμάτα - Ριζόμυλος μήκους 16,4 χλμ. (θα είναι τετράιχνος, με 2 λωρίδες ανά ρεύμα κυκλοφορίας και παράδρομο, αλλά με ισόπεδους κόμβους), τμήμα B: Ριζόμυλος - Πύλος μήκους 24,4 χλμ., Τμήμα Γ: Πύλος - Μεθώνη μήκους 7,9 χλμ.

Η σύμβαση ΣΔΙΤ για την υλοποίηση του έργου υπογράφηκε στις 21 Απριλίου 2023 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρίας ειδικού σκοπού με τον διακριτικό τίτλο Πυλία Οδός Α.Ε. και η προθεσμία είναι 48 μήνες (4 χρόνια), αλλά ήδη έχει δοθεί παράταση, επειδή το έργο άργησε να ξεκινήσει λόγω των απαλλοτριώσεων.

Κατηγορία Υποδομές
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