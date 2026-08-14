Μεσσηνία: 100% πληρότητα για τον Δεκαπενταύγουστο σε ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης

Πληρότητα που αγγίζει το 100% καταγράφεται στα ξενοδοχεία και στα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη Μεσσηνία για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου, καθώς οι διαθέσιμες επιλογές για τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής είναι πλέον ελάχιστες και, στις περισσότερες περιπτώσεις, ιδιαίτερα ακριβές.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από διαδικτυακή έρευνα που πραγματοποιήσαμε χθες το μεσημέρι για διαμονή στη Μεσσηνία κατά το τριήμερο. Σε ολόκληρο τον νομό εντοπίσαμε μόλις έξι ξενοδοχεία με διαθέσιμα δωμάτια. Δύο από αυτά βρίσκονταν στην Πύλο και από ένα στην Καλαμάτα, την Καρδαμύλη, τη Φοινικούντα και την Αμπελιώνα.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στα υπόλοιπα τουριστικά καταλύματα και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Η έρευνα έδειξε μόλις 13 διαθέσιμα καταλύματα: από δύο στην Καλαμάτα, τη Μικρή Μαντίνεια, την Κορώνη και το Ρωμανού και από ένα στη Μεθώνη, τα Κρεμμύδια, το Πεταλίδι, τις Κιτριές και το Καλό Νερό.

Ακόμη και αυτές οι λιγοστές επιλογές δύσκολα μπορούν να καλύψουν τον επισκέπτη που αναζητεί μια οικονομική λύση την τελευταία στιγμή. Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα δωμάτια και καταλύματα ανήκουν στην κατηγορία πολυτελείας, με αποτέλεσμα όσοι αποφασίσουν τώρα να περάσουν το τριήμερο στη Μεσσηνία να πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να εξασφαλίσουν διαμονή.

Η σχεδόν καθολική πληρότητα αποτυπώνει τη μεγάλη κίνηση που αναμένεται τις επόμενες ημέρες σε ολόκληρη τη Μεσσηνία. Η Καλαμάτα και οι παραθαλάσσιες περιοχές συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της ζήτησης, ενώ η έλλειψη διαθέσιμων κλινών επεκτείνεται από τη Μάνη μέχρι την Πυλία και την Τριφυλία. Ακόμη και σε περιοχές μακριά από τα μεγάλα τουριστικά κέντρα οι διαθέσιμες επιλογές είναι περιορισμένες.

Στην πραγματικότητα, πάντως, ο αριθμός των ανθρώπων που θα βρεθούν στη Μεσσηνία το τριήμερο είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που μπορεί να αποτυπωθεί στις ξενοδοχειακές κρατήσεις και στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Χιλιάδες Μεσσήνιοι που ζουν στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας επιστρέφουν αυτές τις ημέρες στα χωριά και στις ιδιαίτερες πατρίδες τους, ενώ πολλοί επισκέπτες φιλοξενούνται σε σπίτια συγγενών και φίλων.

Όλα δείχνουν, επομένως, ότι από σήμερα και κυρίως αύριο, παραμονή του Δεκαπενταύγουστου, η Μεσσηνία θα δεχθεί ένα από τα μεγαλύτερα κύματα επισκεπτών του φετινού καλοκαιριού.

Θ.Λ.