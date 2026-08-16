Δύο νεκροί από την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα - Επιχείρηση απομάκρυνσης εκατοντάδων πολιτών δια θαλάσσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από θαλάσσης στη Σαλαμίνα, καθώς οι δύο πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής τον θάνατο ενός ηλικιωμένου ζευγαριού, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από τις φλόγες κοντά στο σπίτι τους σε οικισμό του νησιού.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται επιχείρηση απεγκλωβισμού ατόμων στις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες, με τη συμμετοχή επτά πλωτών σκαφών του Λιμενικού και τη συνδρομή ιδιωτικών μέσων.

Μέχρι στιγμής έχουν απεγκλωβιστεί περίπου 90 άτομα, τα οποία μετεπιβιβάζονται σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Η κατάσταση στο νησί παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς δύο μεγάλα πύρινα μέτωπα βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πρώτη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Περιστέρια στις 14:45, ενώ περίπου στις 15:00 ξέσπασε δεύτερη φωτιά στην περιοχή Σελήνια.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ενισχυθεί σημαντικά. Στα δύο μέτωπα επιχειρούν συνολικά 192 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 48 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά έξι αεροσκάφη και οκτώ ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για τον συντονισμό των εναέριων μέσων. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας.

Για την απομάκρυνση πολιτών από την παραλία Σατερλί έχουν κινητοποιηθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δύο πλοία και ένα ταχύπλοο σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και σκάφη του Λιμενικού.

Παράλληλα, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί για τις αναγκαίες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει τέσσερα ασθενοφόρα και μία μοτοσυκλέτα 'Αμεσης Επέμβασης.

Από τις 14:55 έχουν εκδοθεί διαδοχικά μηνύματα του 112 για ενημέρωση και απομάκρυνση πολιτών. Οδηγίες εκκένωσης έχουν δοθεί για τις περιοχές Περιστέρια, Αίας Κλαμπ, Κολώνες, ΔΕΗ Χαλιώτη, Περάνι και Κακή Βίγλα, με κατευθύνσεις προς Αιάντιο και παραλία Σατερλί, ανάλογα με την περιοχή.