Λιμεναρχείο Καλαμάτας: Παροχή βοήθειας σε τουριστικό σκάφος με 6 επιβάτες

Για παροχή βοήθειας και ασφαλή μεταφορά στην ξηρά 6 επιβατών τουριστικού σκάφους λόγω μηχανικής βλάβης κλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας.

Έπειτα από ενημέρωση από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος για το πρόβλημα στο τουριστικό σκάφους με ελληνική σημαία, ενώ έπλεε 17,5 ν.μ. νοτιανατολικά του λιμανιού της Καλαμάτας, στην περιοχή μετέβη ένα περιπολικό σκάφος και το ιδιωτικό σκάφος "Αφροδίτη" για παροχή βοήθειας.

Το τουριστικό σκάφος με τη συνδρομή του "Αφροδίτη" και συνοδεία του περιπολικού κατέπλευσε στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου και προσέδεσε με ασφάλεια.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας απαγορεύτηκε ο απόπλους του, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το παρακολουθεί. Να σημειωθεί ότι από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός και δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.