Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας: Εκκληση για εθελοντική αιμοδοσία

Έκκληση για εθελοντική αιμοδοσία απευθύνει η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσαιμίας (ΕΟΘΑ), καθώς οι σοβαρές ελλείψεις αίματος των τελευταίων ημερών οδηγούν σε αναβολές προγραμματισμένων μεταγγίσεων και σε χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος από την ενδεδειγμένη σε πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς.

Όπως αναφέρει η ΕΟΘΑ σε ανακοίνωσή της, σύμφωνα τις αναφορές που έχουν περιέλθει στην Ομοσπονδία, “στη Μονάδα Θαλασσαιμίας (Μεσογειακής Αναιμίας) και Δρεπανοκυτταρικής Νόσου του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας περίπου 15 ασθενείς έχουν λάβει αναβολή της μετάγγισής τους εδώ και μία εβδομάδα, ενώ περίπου 19 ασθενείς στο Λαϊκό Νοσοκομείο και άλλοι 20 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου δεν έχουν μεταγγιστεί, σύμφωνα με τον προβλεπόμενο θεραπευτικό τους προγραμματισμό”.

Αναβολές καταγράφονται, επίσης, στα Νοσοκομεία της Ρόδου και της Μυτιλήνης, ενώ στο Παίδων “Η Αγία Σοφία”, η οποία εξυπηρετεί περίπου 800 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς, “χορηγείται η πρώτη μονάδα αίματος, ενώ οι ασθενείς καλούνται να εξασφαλίσουν αιμοδότη, προκειμένου να λάβουν και τη δεύτερη μονάδα που προβλέπεται από το θεραπευτικό τους σχήμα”.

Η ΕΟΘΑ επισημαίνει πως “σε άλλες Μονάδες οι μεταγγίσεις πραγματοποιούνται με μία μονάδα αίματος αντί της ποσότητας που προβλέπεται από το θεραπευτικό σχήμα, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να επιστρέφουν νωρίτερα και συχνότερα στο νοσοκομείο”.

Τονίζει πως “είναι γνωστό ότι κατά τη θερινή περίοδο, η προσέλευση των αιμοδοτών περιορίζεται, ενώ οι ανάγκες για αίμα συνεχίζονται. Όταν τα διαθέσιμα αποθέματα μειώνονται, οι συνέπειες αποτυπώνονται τόσο στις αναβολές των προγραμματισμένων μεταγγίσεων όσο και στη χορήγηση μικρότερης ποσότητας αίματος” και προσθέτει: “Για τους ανθρώπους με Θαλασσαιμία και Δρεπανοκυτταρική Νόσο που έχουν ανάγκη τακτικών μεταγγίσεων, η μετάγγιση αποτελεί αναγκαία και προγραμματισμένη θεραπευτική αγωγή που πρέπει να γίνεται απρόσκοπτα, καθώς η χρονική συνέπεια είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του νοσήματος και την πρόληψη σοβαρών επιπλοκών”.

Η ΕΟΘΑ απευθύνει έκκληση σε όσους μπορούν να αιμοδοτήσουν να προσφέρουν αίμα αυτή την περίοδο, σε Υπηρεσία Αιμοδοσίας νοσοκομείου ή σε οργανωμένη εθελοντική αιμοδοσία.

“Μία αιμοδοσία μπορεί να βοηθήσει έως και τρεις συνανθρώπους μας. Αυτές τις ημέρες, κάθε αιμοδοσία είναι πολύτιμη”, υπογραμμίζει η ΕΟΘΑ.