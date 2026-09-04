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Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2026 10:30

Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στη Διώρυγα της Κορίνθου

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Πτώμα γυναίκας εντοπίστηκε στη Διώρυγα της Κορίνθου

Navarino Agora

Πτώμα γυναίκας αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε από θαλαμηγό στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το πτώμα ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν στελέχη του λιμενικού.

Στη συνέχεια παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

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