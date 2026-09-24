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Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2026 11:29

Φέτα: Η τιμή αναμένεται να φτάσει τα 16 ευρώ το κιλό - «Καμπανάκι» για τα αποθέματα

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Φέτα: Η τιμή αναμένεται να φτάσει τα 16 ευρώ το κιλό - «Καμπανάκι» για τα αποθέματα

Navarino Agora

Ανησυχία προκαλεί η πορεία της τιμής της φέτας, καθώς οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι μπορεί να αγγίξει τα 16 ευρώ το κιλό.

Η μειωμένη παραγωγή πρόβειου γάλακτος, το αυξημένο κόστος παραγωγής και η ζήτηση από τις αγορές του εξωτερικού ασκούν πιέσεις στην αγορά. Την ίδια ώρα, εκφράζονται φόβοι για την επάρκεια των αποθεμάτων μέχρι το τέλος του χρόνου.

 

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