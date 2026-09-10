Μαζωνάκης: Αναβάλλεται για την Παρασκευή η νεκροψία – Τεχνικό σύμβουλο ορίζει η οικογένεια

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή καρδιάς κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης σε ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

Αν και η νεκροψία-νεκροτομή ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Πέμπτης, μετατέθηκε τελικά για το πρωί της Παρασκευής (11/09).

Η αναβολή δόθηκε σύμφωνα με το reader κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του τραγουδιστή, προκειμένου να διοριστεί τεχνικός σύμβουλος που θα παραστεί στη διαδικασία για τη διευκρίνιση των ακριβών αιτίων θανάτου.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Από νωρίς το πρωί, στελέχη του «ελληνικού FBI» αλλά και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποιούν διαδοχικές εφόδους και αυτοψίες στο ιδιωτικό ιατρείο, συλλέγοντας στοιχεία που θα ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

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