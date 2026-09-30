Περιφερειακό Συμβούλιο: Στο επίκεντρο οι αποζημιώσεις ανάδοχων όταν διακόπτονται έργα

Το κόστος των αποζημιώσεων που διεκδικούν ανάδοχοι όταν διακόπτονται οι εργασίες σε δημόσια έργα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου. Αφορμή αποτέλεσε η παράκαμψη Πεταλιδίου, όπου τα προβλήματα στις πληρωμές το 2024 οδήγησαν σε διακοπή εργασιών και στη συνέχεια σε οικονομική απαίτηση του αναδόχου.

Ο Μανώλης Μάκαρης ανέφερε ότι πέρα από την αύξηση της δαπάνης του έργου από τα περίπου 13 εκατ. ευρώ στα 14,939 εκατ. ευρώ, προέκυψε επιπλέον επιβάρυνση περίπου 1,64 εκατ. ευρώ εξαιτίας των προβλημάτων στις πληρωμές. Ζήτησε μάλιστα να εξηγηθεί πώς δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη επιβάρυνση.

Απαντώντας, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Ανδρέας Τσουκαλάς εξήγησε ότι μετά την έναρξη των εργασιών παρουσιάστηκαν στις αρχές του 2024 σοβαρά προβλήματα στη χρηματοδοτική ροή. Ακολούθησε διακοπή των εργασιών και ο ανάδοχος υπέβαλε αίτημα αποζημίωσης.

Η Περιφέρεια απέρριψε το αίτημα και ο ανάδοχος προσέφυγε στο αρμόδιο υπουργείο επικαλούμενος όσα προβλέπει η νομοθεσία. Το υπουργείο ενέκρινε αποζημίωση, ενώ η Περιφέρεια προσέφυγε στη συνέχεια κατά της απόφασης και ακολούθησε δικαστική διαδικασία.

«Την απόφαση για τις αποζημιώσεις δεν τη δίνει η Περιφέρεια. Την έδωσε το υπουργείο», ανέφερε ο Ανδρέας Τσουκαλάς, επισημαίνοντας ότι η αρχική απαίτηση ήταν μεγαλύτερη και τελικά περιορίστηκε κατά περίπου 400.000 έως 500.000 ευρώ.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στα προβλήματα χρηματοδότησης που αντιμετώπισαν έργα της Περιφέρειας το 2024.

Από την πλευρά της περιφερειακής αρχής υποστηρίχθηκε ότι η «στάση πληρωμών» εκείνης της περιόδου είχε αναδειχθεί στην Περιφερειακή Επιτροπή και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ενώ είχαν γίνει παρεμβάσεις και προς τα αρμόδια υπουργεία. Στην τοποθέτηση της περιφερειακής αρχής αποδόθηκαν στα υπουργεία αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στις πληρωμές, οι οποίες επηρέασαν την πορεία των έργων και το τελικό τους κόστος.

Στο ζήτημα παρενέβη και η περιφερειακή σύμβουλος Ντίνα Νικολάκου, η οποία έθεσε το θέμα σε γενικότερο επίπεδο. Στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι οι αποζημιώσεις επιβαρύνουν τελικά τα δημόσια έργα ανεξάρτητα από το ποιο διοικητικό όργανο εγκρίνει την καταβολή τους.

Αναφερόμενη στην εξήγηση ότι την αποζημίωση του αναδόχου στην παράκαμψη Πεταλιδίου ενέκρινε το υπουργείο και όχι η Περιφέρεια, έθεσε το ερώτημα αν αυτή η διαδικασία αποτελεί μέρος μιας γενικότερης παθογένειας στην εκτέλεση των δημοσίων έργων. Η κ. Νικολάκου υποστήριξε ότι για τον πολίτη το οικονομικό αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, ανεξάρτητα από το αν την απόφαση για την αποζημίωση υπογράφει υπουργός ή άλλο αρμόδιο όργανο.

Μία ακόμη παράμετρο έθεσε η περιφερειακή αρχή, επισημαίνοντας ότι αρκετά μεγάλα έργα που εκτελούνται σήμερα έχουν σχεδιαστεί πριν από πολλά χρόνια και φτάνουν στην κατασκευή υπό διαφορετικές συνθήκες.

Όπως ανέφερε ο Ανδρέας Τσουκαλάς, για την παράκαμψη του Πεταλιδίου η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου ανάγεται στο 2003. Στην πορεία προέκυψαν ζητήματα με τον αρχαιολογικό χώρο, αλλαγή της τεχνικής λύσης, κατασκευή σήραγγας, γεωλογικά προβλήματα, απαλλοτριώσεις και εκκρεμότητες με οργανισμούς κοινής ωφέλειας.

Η περιφερειακή αρχή ανέφερε ότι επιχειρεί να αλλάξει τον τρόπο προετοιμασίας και εκτέλεσης των δημοσίων έργων, ώστε πριν από τη δημοπράτηση να έχουν αντιμετωπιστεί όσο το δυνατόν περισσότερες εκκρεμότητες.