Δρόμος Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα: Παραδόθηκε η μελέτη αλλά δεν υπάρχει χρηματοδότηση

Παραδόθηκε και βρίσκεται σε έλεγχο και αξιολόγηση η βελτιωμένη μελέτη για τον δρόμο Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση για το έργο και χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επαναδημοπράτησης.

Αυτό προέκυψε από τη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου, έπειτα από επερώτηση του Μανώλη Μάκαρη.

Πρόκειται για έργο με μακρά και προβληματική πορεία. Όπως ανέφερε ο Μανώλης Μάκαρης, δημοπρατήθηκε το 2018, ενώ το 2022 η Περιφέρεια Πελοποννήσου το παρουσίαζε ως έργο σε φάση υλοποίησης, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ. Η εργολαβία διαλύθηκε τελικά το 2024 χωρίς να ολοκληρωθεί ο δρόμος.

Ο Μανώλης Μάκαρης υπενθύμισε ότι τον Αύγουστο του 2025 είχε ζητήσει την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών, την εξασφάλιση χρηματοδότησης και την επαναδημοπράτηση του έργου. Τον Μάρτιο του 2026 είχε ανακοινωθεί ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ο έλεγχος των κτηματολογικών και δασικών στοιχείων, καθώς και οι απαραίτητες διορθώσεις και συμπληρώσεις της μελέτης, με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι του 2026. Στην επερώτησή του ζήτησε να πληροφορηθεί αν η μελέτη έχει πλέον ολοκληρωθεί, παραδοθεί και εγκριθεί, ποιος είναι ο νέος προϋπολογισμός, αν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και πότε προβλέπεται η επαναδημοπράτηση.

Απαντώντας, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος αναφέρθηκε στην πορεία του έργου και στα προβλήματα που οδήγησαν στη διάλυση της προηγούμενης εργολαβίας.

Όπως είπε, η δημοπράτηση έγινε το 2018 και ακολούθησε μια μακρά διαδικασία μέχρι τη συμβασιοποίηση, καθώς προηγήθηκαν έκπτωτοι προσωρινοί ανάδοχοι. Η σύμβαση υπογράφηκε τελικά το 2022 με τον τρίτο ανάδοχο.

Σύμφωνα με τον Τάσο Αδαμόπουλο, η διάλυση της εργολαβίας το 2024 συνδέεται με ελλείψεις που υπήρχαν στην τότε μελέτη, καθώς και με τη διαδικασία των απαλλοτριώσεων ή της απόδοσης της γης που απαιτούνταν για την κατασκευή του δρόμου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ποσότητες εργασιών. Όπως υποστήριξε, κατά τη δημοπράτηση είχαν περιοριστεί ποσότητες σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα στην εκτέλεση του έργου.

Η περιφερειακή αρχή αποφάσισε για τον λόγο αυτό να επανεξετάσει τη μελέτη από την αρχή, ώστε να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις και παράλληλα να αναζητηθεί οικονομικότερη τεχνική λύση που θα καθιστά εφικτή την κατασκευή του δρόμου.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, η βελτίωση της μελέτης ανατέθηκε και η νέα μελέτη παραδόθηκε εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε φάση ελέγχου και αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα που εμφανίστηκαν στην προηγούμενη προσπάθεια κατασκευής του έργου.

«Είναι σε φάση ελέγχου, αξιολόγησης, για να δούμε ότι δεν θα έχουμε άλλα προβλήματα όπως είχαμε τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάσος Αδαμόπουλος.

Από την ολοκλήρωση αυτού του ελέγχου αναμένεται να προκύψει και το ποσό που θα απαιτηθεί για τη νέα δημοπράτηση. Στη συνεδρίαση δεν ανακοινώθηκε νέος προϋπολογισμός.

Ο Τάσος Αδαμόπουλος ανέφερε ότι αναζητείται χρηματοδότηση και συνέδεσε τις επόμενες κινήσεις της Περιφέρειας με την ολοκλήρωση του ελέγχου της μελέτης και τον προσδιορισμό του απαιτούμενου ποσού.

Όπως εξήγησε, όταν η Περιφέρεια γνωρίζει το τελικό κόστος του έργου, θα μπορεί να δρομολογήσει τις επόμενες διαδικασίες για τη χρηματοδότησή του.

Συγκεκριμένη ημερομηνία για την επαναδημοπράτηση του δρόμου δεν ανακοινώθηκε.

Έτσι, αρκετά χρόνια μετά την πρώτη δημοπράτηση και δύο χρόνια μετά τη διάλυση της προηγούμενης εργολαβίας, το έργο Μηλέα – Παναγία Γιάτρισσα βρίσκεται και πάλι στο στάδιο της μελέτης και της αναζήτησης χρηματοδότησης. Το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση του ελέγχου της βελτιωμένης μελέτης, ώστε να προσδιοριστεί το κόστος και στη συνέχεια να αναζητηθούν οι πόροι που απαιτούνται για τη νέα δημοπράτηση.