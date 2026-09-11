Γιώργος Μαζωνάκης: Στον εισαγγελέα οι δύο γιατροί

Για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούνται οι δύο γιατροί του ιδιωτικού ιατρείου όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν χθες το απόγευμα και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, την ώρα που η Ασφάλεια συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται σύμφωνα με την ΕΡΤ το κρίσιμο τρίωρο από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιδιωτικό ιατρείο έως την κλήση στο ΕΚΑΒ, με τις αρχές να εξετάζουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της κατάρρευσής του. Επίσης, ερωτήματα εγείρονται για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο φαίνεται να ήταν σε λειτουργία για περίπου 45 λεπτά.

Παράλληλα, η Ασφάλεια πραγματοποιεί εκτεταμένες έρευνες, έχοντας κάνει αυτοψία στο ιδιωτικό ιατρείο, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης ερευνώνται επίσης οι κατοικίες των δύο γιατρών και η κατοικία του τραγουδιστή.

Ένα επιπρόσθετο στοιχείο είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε βρεθεί στο ιδιωτικό ιατρείο την προηγούμενη ημέρα και υπάρχει μαρτυρία από ένα έτερο πρόσωπο πως του έγινε σύσταση να μην πάει την Τετάρτη (9/9) για τη θεραπεία, όμως η γιατρός επέμενε παρά το γεγονός ότι ο τραγουδιστής δεν φαινόταν καλά στην υγεία του.

Στο μικροσκόπιο οι συνθήκες πριν από την ανακοπή

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να διαδραματίσουν οι καταθέσεις των γιατρών και τα στοιχεία που θα προκύψουν από την αυτοψία και τις υπόλοιπες έρευνες της Ασφάλειας.

Σύμφωνα με την κατάθεση της γιατρού, ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν έφτασε στην κλινική εμφάνιζε εικόνα υπερδιέγερσης. Η ίδια φέρεται να υποστήριξε ότι μία ημέρα νωρίτερα είχε συμφωνήσει με τον τραγουδιστή να υποβληθεί σε θεραπεία αναζωογόνησης.

Ωστόσο, κατά την έναρξη της προγραμματισμένης θεραπείας, ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να κατέρρευσε. Ακολούθησαν προσπάθειες ανάνηψης, οι οποίες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν απέδωσαν, ενώ στη συνέχεια κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Βασικό ερώτημα των αρχών είναι πλέον εάν η ανακοπή συνδέεται με την ιατρική πράξη και, ειδικότερα, με τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης, καθώς και εάν τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.