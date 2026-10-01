Στην Κομισιόν ο φάκελος του Πύργος - Τσακώνα - Στόχος του υπουργείου Υποδομών η υποβολή του μέσα στο 2026

Μέσα στο 2026 θέτει ως στόχο το υπουργείο Υποδομών την ολοκλήρωση του φακέλου για το Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα και την υποβολή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για την έγκριση της επέκτασης της παραχώρησης της Ολυμπίας Οδού.

Το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έδωσε ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος κατά τη συζήτηση για τις υποδομές στο Olympia Forum VII. Στο ίδιο πάνελ συμμετείχαν ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ολυμπίας Οδού Χρήστος Καραδήμας, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς και ο αντιπεριφερειάρχης ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Γιαννόπουλος και η διοικήτρια του Κρατικού Αερολιμένα Αράξου Ελένη Γιαννάκη. Τη συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος της BEST TV Θέμης Κανελλόπουλος.

Το κόστος του έργου υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ κρίσιμο ζήτημα παραμένει η διαμόρφωση του χρηματοδοτικού μοντέλου που θα συνοδεύσει τον φάκελο.

Ο γενικός γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος εξήγησε ότι για την προώθηση του έργου απαιτείται να περάσει από τρία επίπεδα ευρωπαϊκής εξέτασης, χαρακτηρίζοντας το πρώτο ως το σημαντικότερο. Στα επόμενα στάδια, όπως ανέφερε, αναμένεται να τεθούν περισσότερο συμπληρωματικά ζητήματα και διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Προϋπόθεση για να ξεκινήσει η διαδικασία είναι να υπάρχει πλήρης φάκελος. Ο γενικός γραμματέας επισήμανε ότι δεν μπορεί να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες, σημειώνοντας πάντως ότι τα περισσότερα από τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν ήδη συνταχθεί.

Στις επανειλημμένες ερωτήσεις του συντονιστή Θέμη Κανελλόπουλου για το πότε θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία, ο Δημήτρης Αναγνώπουλος προσδιόρισε τον χρονικό στόχο: «Ο στόχος είναι μέσα στη χρονιά».

Διευκρίνισε ότι στις προθέσεις του υπουργείου είναι ο φάκελος να συνταχθεί, να ολοκληρωθεί και να υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντός του 2026.

Στο οικονομικό σκέλος, ο γενικός γραμματέας επισήμανε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η επεξεργασία του χρηματοδοτικού μοντέλου πριν από την υποβολή. «Αν δεν κλείσουμε το οικονομικό ζήτημα, δεν είναι τόσο απλό», ανέφερε.

Την ενεργή συμμετοχή της Ολυμπίας Οδού στην προετοιμασία του έργου επιβεβαίωσε ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Χρήστος Καραδήμας.

«Είμαστε σε καθημερινή συνεργασία με το υπουργείο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η παραχωρησιούχος προετοιμάζει τα στοιχεία που απαιτούνται για τον φάκελο. Ο κ. Καραδήμας εξήγησε ότι στόχος είναι να συνδυαστούν τα τεχνικά, οικονομικά, λειτουργικά, κατασκευαστικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, ώστε να προκύψει η πρόταση που θα επιτρέψει την υλοποίηση του έργου.

Έθεσε παράλληλα ως βασική παράμετρο τη βιωσιμότητα της επένδυσης. «Εμείς, ως ένα ιδιωτικό σχήμα, πρέπει αυτό που θα φτιάξουμε να είναι βιώσιμο για όλες τις πλευρές», ανέφερε.

Ο πρόεδρος της Ολυμπίας Οδού σημείωσε ακόμη ότι παραχωρησιούχος και μέτοχοι έχουν την ίδια επιθυμία για την προώθηση της επέκτασης, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη ρεαλιστικής αντιμετώπισης των δεδομένων.

Στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών στάθηκε ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, επισημαίνοντας ότι υπάρχει πλέον κοινή πολιτική βούληση για την υλοποίηση του έργου και συμμετοχή της παραχωρησιούχου στην προσπάθεια προώθησής του.

Ο βουλευτής υπογράμμισε παράλληλα ότι η αξία των μεγάλων οδικών έργων δεν πρέπει να αποτιμάται μόνο από την τουριστική κίνηση που δημιουργούν, αλλά κυρίως από τη βελτίωση που επιφέρουν στην καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων, στην οδική ασφάλεια και στις δυνατότητες μετακίνησής τους.

Ζήτησε από το υπουργείο να εξαντλήσει τα περιθώρια για την ταχύτερη ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών, χαρακτηρίζοντας μεγάλο στοίχημα το κλείσιμο του οδικού δακτυλίου της Πελοποννήσου.

«Το να κλείσει ο εσωτερικός δακτύλιος της Πελοποννήσου νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όλους μας, το οποίο πρέπει να υλοποιήσουμε», ανέφερε, ζητώντας να εξαντληθούν τα χρονικά περιθώρια ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη συχνότερης ενημέρωσης της κοινής γνώμης για την πορεία του έργου.

«Θα έπρεπε να βγαίναμε πιο συχνά στη δημοσιότητα και να λέγατε τα βήματα τα οποία υλοποιεί το υπουργείο, για να μπορεί να έχει μία ενημέρωση ο κόσμος», σημείωσε. Ο κ. Μαντάς ανέφερε ακόμη ότι θα συνεχίσει να ασκεί πίεση για την προώθηση του έργου.

Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Γιαννόπουλος υπογράμμισε τη σημασία του Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα για τη συνολική συνδεσιμότητα της Πελοποννήσου.

Ανέφερε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να συνεργάζεται με το υπουργείο και τους εμπλεκόμενους φορείς για την προώθηση του έργου.

ΤΑΧΙΑΟΣ: «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗΝ ΤΣΑΚΩΝΑ»

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος σε ξεχωριστή συζήτηση του Olympia Forum VII με τον δημοσιογράφο Γιώργο Μικελόπουλο. Ο κ. Ταχιάος χαρακτήρισε αναγκαία τη συνέχιση του σύγχρονου οδικού άξονα μέχρι την Αρχαία Ολυμπία, επισημαίνοντας ότι δεν είναι λογικό να σταματά στον Πύργο και η πρόσβαση προς την Ολυμπία να συνεχίζεται μέσω του παλαιού οδικού δικτύου.

«Το έργο αυτό έχει αξία γιατί πρέπει οπωσδήποτε ο δρόμος να φτάσει στην Αρχαία Ολυμπία. Πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουμε στον κόμβο Ολυμπίας», ανέφερε.

Ο υφυπουργός υπογράμμισε παράλληλα ότι ο δρόμος πρέπει να συνεχιστεί προς την Τσακώνα, ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος των μεγάλων αυτοκινητοδρόμων της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Έθεσε ωστόσο ως απαραίτητη προϋπόθεση τον ρεαλιστικό σχεδιασμό και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων. Όπως ανέφερε, η επέκταση Πύργος – Καλό Νερό – Τσακώνα, ακόμη και στη φθηνότερη εκδοχή της και χωρίς πρόσθετες εργασίες, κοστίζει περίπου δύο φορές περισσότερο από το Πάτρα – Πύργος.

«Οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι», σημείωσε, τονίζοντας την ανάγκη να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί πόροι.

Ο Νίκος Ταχιάος ήταν χαρακτηριστικός για τα όρια που θέτει η χρηματοδότηση στον σχεδιασμό των υποδομών, λέγοντας ότι «το κράτος δεν βρέχει λεφτά» και «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα». Όπως εξήγησε, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια εσόδων και πληρωμών, καθώς και περιορισμοί στις δημόσιες δαπάνες.

«Όλοι θέλουμε όλους τους δρόμους. Ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Ξέρουμε και ποιοι δρόμοι λείπουν», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η χώρα πρέπει να ιεραρχεί τις ανάγκες της με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τη βιωσιμότητα κάθε έργου.