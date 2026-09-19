Θάνατος Μαζωνάκη: Απομονωμένοι στον Κορυδαλλό οι δύο γιατροί – Σε βάθος ετών η έρευνα για την οικονομική τους δραστηριότητα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες στα οικονομικά των δύο προσωρινά κρατούμενων γιατρών, στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται, μεταξύ άλλων, παλαιότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες των δύο κατηγορουμένων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή αξιοποιεί στοιχεία και πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις για παράνομη αποκόμιση σημαντικών χρηματικών ποσών ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι οικονομικοί έλεγχοι αναμένεται να επεκταθούν σε βάθος πολλών ετών. Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αναζητηθούν επίσημα οικονομικά στοιχεία, ενώ θα εξεταστούν και δεδομένα που αφορούν την επαγγελματική δραστηριότητα των δύο γιατρών, χωρίς να παραβιάζεται το ιατρικό απόρρητο.

Η εντολή του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών, εφόσον προκύψουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν σχετικά ευρήματα, το πόρισμα της Αρχής αναμένεται να διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.

Τα πρώτα 24ωρα στη φυλακή

Την ίδια ώρα, οι δύο κατηγορούμενοι περνούν τα πρώτα τους 24ωρα στη φυλακή, καθώς αμφισβητούν την απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να προσφύγουν εναντίον της.

Ο 58χρονος γιατρός μεταφέρθηκε στη ΣΤ’ πτέρυγα των φυλακών και κρατείται σε μικρό κελί χωρητικότητας δύο έως τριών ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να επαναλαμβάνει ότι δεν καταλαβαίνει γιατί βρίσκεται στη φυλακή. Κατά την αρχική του μεταγωγή φέρεται να είχε αρνηθεί να φάει και να πιει νερό, ωστόσο, μετά την είσοδό του στο σωφρονιστικό κατάστημα, φέρεται να διέκοψε τη διαμαρτυρία του.

Η 56χρονη γιατρός οδηγήθηκε στον πρώτο όροφο των γυναικείων φυλακών, σε θάλαμο που βρίσκεται δίπλα στο ιατρείο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, κατά την άφιξή της φέρεται να ρωτούσε τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους για το καθεστώς επισκεπτηρίου, τη δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνικών κλήσεων, καθώς και για τη δυνατότητα να έχει μετρητά στην κατοχή της.

Η υποδοχή και των δύο γιατρών στις φυλακές χαρακτηρίστηκε από ένταση. Για τον λόγο αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, επιλέχθηκαν χώροι κράτησης που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στους υπόλοιπους κρατούμενους, για λόγους ασφαλείας.



Πηγή: ertnews