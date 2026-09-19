Τι λένε τα ζώδια σήμερα (19/9)

Κριός

Η Σελήνη περνά στον 10ο σου και στρέφει την προσοχή σου στην επαγγελματική σου πορεία, στις ευθύνες και στους στόχους που θέλεις να πετύχεις. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 1ο σου μπορεί να προκαλέσει προσωρινή σύγχυση, ανασφάλεια ή δυσκολία να καταλάβεις τι πραγματικά περιμένουν οι άλλοι από εσένα. Απόφυγε τις βιαστικές αποφάσεις και μην αφήσεις μια λανθασμένη εντύπωση να επηρεάσει την αυτοπεποίθησή σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 8ο σου, λειτουργεί υποστηρικτικά και φέρνει βοήθεια σε ένα οικονομικό ζήτημα.

Ταύρος

Η Σελήνη περνά στον 9ο σου και σε παρακινεί να ξεφύγεις από τη ρουτίνα, να διευρύνεις τους ορίζοντές σου ή να οργανώσεις ένα ταξίδι στο άμεσο μέλλον. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 12ο σου, μπορεί να φέρει αμφιβολίες, παρασκηνιακές σκέψεις ή μια ανεξήγητη εσωτερική ανησυχία που δυσκολεύει την κρίση σου. Ωστόσο, μην αφήσεις παλιούς φόβους να σε κάνουν να αμφισβητήσεις όσα επιθυμείς. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 7ο σου, δημιουργεί πιο ευχάριστες συνθήκες στις σχέσεις και στις συνεργασίες σου. Ενα αγαπημένο πρόσωπο μπορεί να σε καθησυχάσει.

Δίδυμοι

Οικονομικές υποχρεώσεις, κοινά συμφέροντα και βαθύτερες συναισθηματικές ανάγκες έρχονται στο προσκήνιο με τη Σελήνη στον 8ο σου. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 11ο σου, απαιτεί προσοχή σε υποσχέσεις φίλων ή σε σχέδια που παρουσιάζονται καλύτερα από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μην επενδύσεις χρόνο ή χρήμα χωρίς να έχεις προηγουμένως εξετάσει όλες τις λεπτομέρειες. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 6ο σου σε βοηθά να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα και να βρεις λύσεις μέσα από την εργασία σου. Η υποστήριξη ενός συναδέλφου μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη.

Καρκίνος

Οι αισθηματικές σχέσεις και οι συνεργασίες σου αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς η Σελήνη περνά στον 7ο σου. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 10ο σου μπορεί να δημιουργήσει ασάφεια για μια επαγγελματική υπόθεση ή να σε φέρει αντιμέτωπο/η με αντικρουόμενες απαιτήσεις. Πρόσεξε μήπως κάποια προσδοκία σου δεν στηρίζεται σε πραγματικά δεδομένα και απόφυγε να δώσεις υποσχέσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 5ο σου, ωστόσο, γλυκαίνει το κλίμα και ευνοεί την διασκέδαση και την έκφραση. Μια τρυφερή κίνηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στο πρόσωπο που επιθυμείς.

Λέων

Η ανάγκη να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις σου γίνεται πιο έντονη με τη Σελήνη στον 6ο σου. Το πρόγραμμά σου μπορεί να είναι απαιτητικό, ενώ το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 9ο σου ενδέχεται να προκαλέσει σύγχυση σε ένα ταξίδι, σε μια σπουδαστική υπόθεση ή σε ένα σχέδιο που αφορά το μέλλον. Ελεγξε προσεκτικά πληροφορίες, ώρες και λεπτομέρειες, καθώς μπορεί να γίνει κάποια παρανόηση. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 4ο σου, προσφέρει ηρεμία μέσα από το οικογενειακό περιβάλλον και σε βοηθά να δημιουργήσεις πιο όμορφη ατμόσφαιρα στο σπίτι.

Παρθένος

Περισσότερη χαρά, δημιουργικότητα και όμορφη διάθεση φέρνει η είσοδος της Σελήνης στον 5ο σου. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 8ο σου μπορεί να γεννήσει ανασφάλειες, ζήλια ή αμφιβολίες για τις προθέσεις ενός προσώπου. Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή σε οικονομικές εκκρεμότητες, οφειλές ή συμφωνίες που δεν έχουν ξεκαθαριστεί πλήρως. Απόφυγε τα συμπεράσματα που στηρίζονται αποκλειστικά στο συναίσθημα. Ωστόσο, το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 3ο σου διευκολύνει την επικοινωνία και σου δίνει την ευκαιρία να εκφράσεις με τον καλύτερο τρόπο όσα αισθάνεσαι.

Ζυγός

Η Σελήνη περνά στον 4ο σου και σε στρέφει προς την οικογένεια και ζητήματα που επηρεάζουν τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 7ο σου, μπορεί να δημιουργήσει παρεξηγήσεις με τον/την σύντροφο ή έναν/μια συνεργάτη, ιδιαίτερα αν περιμένεις να καταλάβει τις ανάγκες σου χωρίς να τις εκφράσεις ξεκάθαρα. Μη βιαστείς να εξιδανικεύσεις μια κατάσταση αλλά ούτε και να απογοητευτείς από μια ασαφή συμπεριφορά. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 2ο σου, συμβάλλει στη βελτίωση των οικονομικών σου ή σε βοηθά να κάνεις μια αγορά που επιθυμείς.

Σκορπιός

Η καθημερινότητά σου αποκτά μεγαλύτερη κινητικότητα με τη Σελήνη στον 3ο σου, φέρνοντας συζητήσεις, μετακινήσεις και αρκετές πληροφορίες. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 6ο σου μπορεί να προκαλέσει ασυνεννοησία στον χώρο της εργασίας ή να σε κάνει να χάσεις προσωρινά τη συγκέντρωσή σου. Φρόντισε να οργανώσεις σωστά τον χρόνο σου και μην αμελήσεις τις ανάγκες του οργανισμού σου εξαιτίας των πολλών υποχρεώσεων. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 1ο σου ενισχύει τη γοητεία και την κοινωνικότητά σου και σε βοηθά να κερδίσεις θετικές εντυπώσεις.

Τοξότης

Με τη Σελήνη στον 2ο σου, στρέφεσαι περισσότερο στα οικονομικά, στις ανάγκες και σε όσα σου προσφέρουν σταθερότητα. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 5ο σου μπορεί να σε παρασύρει σε έξοδα για διασκέδαση, για ένα αγαπημένο πρόσωπο ή για κάτι που επιθυμείς έντονα αλλά δεν είναι απαραίτητο. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 12ο σου, σε βοηθά να κατανοήσεις βαθύτερα τα συναισθήματά σου και να αφήσεις πίσω μια παλιά απογοήτευση. Μια διακριτική επαφή ή μια ιδιωτική στιγμή με το πρόσωπο που αγαπάς μπορεί να λειτουργήσει θεραπευτικά και να σε γαληνέψει.

Αιγόκερως

Η είσοδος της Σελήνης στο ζώδιό σου σε κάνει περισσότερο ευαίσθητο/η και σε ωθεί να δώσεις προτεραιότητα στις προσωπικές σου ανάγκες. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 4ο σου μπορεί να δημιουργήσει ένα θολό κλίμα μέσα στην οικογένεια ή να επαναφέρει παλιές συναισθηματικές ανασφάλειες. Απόφυγε να ερμηνεύσεις βιαστικά τη στάση των δικών σου ανθρώπων και προσπάθησε να ξεχωρίσεις τα γεγονότα από τις υποψίες σου. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 11ο σου φέρνει ευχάριστες επαφές. Ενα πρόσωπο από το κοινωνικό σου περιβάλλον μπορεί να σε βοηθήσει ουσιαστικά.

Υδροχόος

Η Σελήνη περνά στον 12ο σου και σου δημιουργεί την ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από την ένταση και να ξεκουραστείς. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 3ο σου μπορεί να φέρει αφηρημάδα, μπερδεμένα μηνύματα ή πληροφορίες που δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Πρόσεξε τις μετακινήσεις και τις συνεννοήσεις σου, ενώ καλό είναι να μην κοινοποιήσεις σχέδια που δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 10ο σου, βελτιώνει τις επαγγελματικές σχέσεις και σε βοηθά να προβάλεις τα ταλέντα σου.

Ιχθύες

Η Σελήνη στον 11ο σου ανανεώνει την κοινωνική σου ζωή και σε φέρνει κοντά με φίλους, ομάδες και ανθρώπους με κοινές επιδιώξεις. Το τετράγωνό της με τον Ποσειδώνα στον 2ο σου χρειάζεται προσοχή, καθώς μπορεί να σε οδηγήσει σε μια λανθασμένη οικονομική εκτίμηση ή σε έξοδα που αργότερα θα μετανιώσεις. Μην αφήσεις την ανάγκη σου να ευχαριστήσεις τους άλλους να σε κάνει υπερβολικά γενναιόδωρο/η. Το εξάγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στον 9ο σου, ανοίγει πιο αισιόδοξες προοπτικές και ευνοεί ένα ταξίδι, μια γνωριμία από απόσταση ή ένα σχέδιο που διευρύνει τους ορίζοντές σου.