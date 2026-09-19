5ο Αντάμωμα Χορευτικών Συλλόγων στην Καλαμάτα – Ένα διήμερο γεμάτο παράδοση και χορό

Το 5ο Αντάμωμα Χορευτικών Συλλόγων Παραδοσιακών Χορών διοργανώνει ο Δήμος Καλαμάτας το Σαββατοκύριακο, προσκαλώντας το κοινό σε ένα διήμερο αφιερωμένο στην ελληνική και κυπριακή παράδοση, τη μουσική και τον χορό.

Η εκδήλωση, που έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό, θα φιλοξενηθεί στις 7.45 μ.μ. στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Στο διήμερο θα συμμετάσχουν πλήθος χορευτικών και πολιτιστικών συλλόγων, παρουσιάζοντας χορούς, τραγούδια και φορεσιές από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου θα ανοίξει με τραγούδια από τη Βασιλική Βουτέλη, στο πλαίσιο εθελοντικής συμμετοχής. Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν ο Σύλλογος Κρητών Μεσσηνίας «Ο Ψηλορείτης» (Κρήτη), ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασπροχώματος «Ποσειδών» (Πελοπόννησος), το Εν Χορώ Καλαμάτας (Γουμένισσα - Κιλκίς), το Κέντρο Λαογραφικών Μελετών (Κύπρος), ο Λαογραφικός Πολιτιστικός Όμιλος Χώρας (Μεσσηνία), ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μεσσήνης «Οι Φίλοι της Μεσσήνης» (Έβρος), ο Χορευτικός Όμιλος Μάνης «Ο Λεύκιππος» (Χίος), ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών «Η Αναγέννηση» (Ικαρία), η Λέσχη Φιλίας - Β' ΚΑΠΗ (Μακεδονία), η Fame Dance Academy (Τζια - Θεσσαλία), ο «Παράδεισος» Καλαμάτας (Πελοπόννησος) και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαδά «Ο Ολυμπιονίκης Λαδάς» (Πελοπόννησος).

Αύριο Κυριακή, την έναρξη της βραδιάς θα πλαισιώσει με τραγούδια η Ευδοκία Δροσινού, με φιλική συμμετοχή. Θα ακολουθήσουν η «Χοροσυνάντηση» (Σάμος), ο Πολιτιστικός Σύλλογος Θεσσαλών Μεσσηνίας «Ο Θετταλός» (Θεσσαλία), ο Χορευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Αμφείας «Οι Αμφειείς» (Μεσσηνία), το Εν Χορώ Θουρίας (Πάρος), ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Μικρομάνης (Λαϊκά), ο Σύλλογος Μικρασιατών Καλαμάτας (Καππαδοκία), ο Σύλλογος Χορού «Ξενία» (Μεσσηνία), ο Σύλλογος Ποντίων Μεσσηνίας (Πόντος) και ο Λαογραφικός Σύλλογος «Κορύβαντες» (Κεφαλονιά). Στο πρόγραμμα της δεύτερης ημέρας περιλαμβάνεται επίσης παρουσίαση παραδοσιακών φορεσιών από τη Θεώνη Εξηνταβελώνη, με τη Βασιλική Βουτέλη να συμμετέχει εθελοντικά στο τραγούδι.