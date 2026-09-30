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Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026 20:32

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» τα κινητά τηλέφωνα (Βίντεο)

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Θάνατος Μαζωνάκη: «Ανοίγουν» τα κινητά τηλέφωνα (Βίντεο)

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Εκδόθηκε το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το αίτημα αφορά συνολικά έξι κινητά τηλέφωνα, τα οποία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των αρχών. Πρόκειται για τα κινητά των δύο κατηγορούμενων γιατρών, των δύο γραμματέων, των νοσηλευτριών, καθώς και του Γιώργου Μαζωνάκη.

Δείτε το βίντεο της ΕΡΤ:

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